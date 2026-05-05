  Бивш младежки национал с над 100 мача за дубъла на Лудoгорец напуска Разград

Бивш младежки национал с над 100 мача за дубъла на Лудoгорец напуска Разград

  • 5 май 2026 | 14:01
Бившият младежки национал и вратар на дубъла на Лудогорец Дамян Христов ще напусне тима след края на сезона, научи Sportal.bg. 23-годишният страж пази от пет години на втория тим на “орлите”, но сега довоговрът му изтича и няма да бъде подновяван.

Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

През настоящия сезон Христов има 16 мача за тима във Втора лига, както и един за първия отбор - мача с Черноморец за Купата на България. Назад във времето вратарят е записвал четири срещи за първия отбор на разградчани, включително и финала за Купата на България срещу Ботев (Пловдив) преди две години, и над сто за дубъла. За младежкия национален отбор пък има 17 срещи.

