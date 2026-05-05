Ето я метростанция "Стадион Георги Аспарухов"

Метростанцията в столичния квартал "Сухата река", която ще носи името на стадиона на Левски - "Георги Аспарухов", е почти готова. Очаква се пунктът да влезе в експлоатация през лятото. От снимка във Фейсбук на "синята" привърженичка Галина Миланова може да се добие представа как ще изглежда синьо-бялата станция.

Западноевропейски клубове "душат" за Веласкес, обяви британец

Припомняме, че в близко бъдеще ще има и спирка на метрото, която ще носи името на ЦСКА - тя ще се намира между квартал "Слатина" и бул. "Цариградско шосе" и ще улесни придвижването в посока "Арена София" за спортни събития и концерти, като при самата зала също ще има станция.

Към момента софийското метро, което е сред най-добрите в Европа, разполага с 47 спирки, като до края на годината бройката им ще набъбне на 50.