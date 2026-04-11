Падението на легендата няма край - ново наказание грози някогашен шампион

  • 11 апр 2026 | 11:43
Международната футболна федерация (ФИФА) наложи забрана за трансфери на Бордо. Френският клуб няма право да привлича нови играчи през следващите три трансферни прозореца до лятото на 2027 г. Изпадналият в криза четвъртодивизионен отбор ще трябва да разчита само на настоящия си състав и играчи от академията.

Оливер Кан вече преговаря на място за закупуването на Бордо

Според информации от френските медии, забраната произтича от предполагаема все още неплатена трансферна сума от 1,5 милиона евро към Спортинг Хихон за трансфера на Педро Диас през 2023 г. Шесткратният шампион на Франция не е съгласен с наказанието и планира да обжалва решението пред Спортния арбитражен съд (CAS).

В Бордо удариха моралното дъно, феновете се сбиха!

През 2024 г. Бордо беше наказан с изпадане в трета дивизия поради производство по несъстоятелност. Тъй като преговорите с инвеститори се провалиха, клубът се отказа от професионалния си лиценз след 87 години. През август 2024 г. последва принудително изпадане в четвърта лига, припомни агенция ДПА.

Снимки: Gettyimages

