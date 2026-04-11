Рекорд: Везенков и Олимпиакос завършиха гостуванията си в Евролигата с положителен баланс

Олимпиакос приключи гостуванията си в Евролигата с повече победи, отколкото загуби, което изведе тима на българската баскетболна звезда Александър Везенков на върха в класирането.

Олимпиакос е на върха в класирането с рекорд 25-12, осигурил си е домакинско предимство и е в позиция да спечели дори първото място в крайното класиране на Евролигата.

„Червено-белите“ разполагат с едно от най-силните домакинства през този сезон в турнира, с рекорд 15-3, което несъмнено ще им даде сила и предимство преди плейофите на Евролигата.

Забележително е обаче и това, че Олимпиакос е изключителен тази година и далеч от дома. Отборът завърши гостуванията си в редовния сезон на Евролигата с положителен баланс. По-конкретно, те записаха рекорд 10-9 и един кръг преди края на редовния сезон имат най-много победи като гост в турнира от всеки друг отбор.

Десетте победи на Олимпиакос като гост:

1) Баскония - Олимпиакос 96-102

2) Макаби - Олимпиакос 78-82

3) Байерн - Олимпиакос 71-96

4) Виртус - Олимпиакос 94-97

5) Панатинайкос - Олимпиакос 82-87

6) Партизан - Олимпиакос 66-104

7) Ефес - Олимпиакос 68-74

8) Пари - Олимпиакос 87-104

9) Вильорбан - Олимпиакос 74-82

10) Хапоел - Олимпиакос 85-89

