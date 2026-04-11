  3. Гергана Топалова продължава по план към 1/2-финалите в Бонита Спрингс

Гергана Топалова продължава по план към 1/2-финалите в Бонита Спрингс

  • 11 апр 2026 | 01:42
  • 204
  • 0
Гергана Топалова продължава по план към 1/2-финалите в Бонита Спрингс

Гергана Топалова се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Бонита Спрингс (Флорида, САЩ) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 1 българка победи номер 5 в схемата Даря Егорова (Русия) с 6:4, 6:2 за 84 минути на корта. За нея това е трети успех в надпреварата.

26-годишната Топалова преодоля пасив от 1:3 в началото на мача, взе четири поредни гейма за обрат 5:3, след което двете си размениха по един пробив и след 6:4 българката поведе в резултата. Във втората част натрупа преднина от 4:1 и без проблеми затвори срещата.

За място на финала Топалова ще играе срещу шестата поставена в схемата представителка на домакините Ели Шопе.

Синер не срещна големи трудности и чака Зверев на полуфинала

Синер не срещна големи трудности и чака Зверев на полуфинала

  • 10 апр 2026 | 17:47
Три поколения хегемони на клей

  • 10 апр 2026 | 17:02
Нестеров е полуфиналист в Тунис

  • 10 апр 2026 | 16:32
България предсрочно срази Египет

  • 10 апр 2026 | 16:21
Когато женският спорт се превърне от кауза в индустрия

  • 10 апр 2026 | 15:51
Антъни Генов е финалист на двойки в Италия

  • 10 апр 2026 | 15:30
"Бяла" легенда шокира Славия в 94-ата минута навръх 113-ия рожден ден на клуба, битката за оцеляване ще е жестока

  • 10 апр 2026 | 19:56
Реал Мадрид с нова грешна стъпка и титлата вече изглежда мираж

  • 10 апр 2026 | 23:57
Дадоха ЦСКА - Левски на млад съдия

  • 10 апр 2026 | 21:54
Мамаду Диало върна ЦСКА 1948 в тройката срещу 10 от Ботев (Враца)

  • 10 апр 2026 | 17:26
Спартак се изравни с Добруджа и направи жестока битката за оцеляване

  • 10 апр 2026 | 14:53
Нов роден “шедьовър”! Ето така приключи вчера футболен мач в България (снимки)

  • 10 апр 2026 | 13:59
