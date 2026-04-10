Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Париж ФК
Париж ФК спря устрема на Монако с разгром

  • 10 апр 2026 | 23:03
  • 507
  • 0

Париж ФК записа разгромна победа с 4:1 над Монако в срещата между двата тима от 29-ия кръг на Лига 1. По този начин домакините продължиха добрата си серия от седем поредни мача без загуба и в същото време сложиха край на силната серия на монегаските от седем поредни победи.

Още в 4-ата минута Жонатан Иконе взриви трибуните след прецизна асистенция на Саймън. Преди „монегаските“ да се окопитят, ветеранът Чиро Имобиле удвои в 8-ата минута, засичайки центриране на Маршал Мунеци.

Кошмарът за Монако стана пълен в 21-ата минута, когато отново Иконе беше най-съобразителен при контраатака за 3:0. Вратарят на парижани Кевин Трап също имаше ключова роля, отразявайки две чисти положения точно преди третия гол.

Звездата на гостите Фоларин Балогун върна едно попадение в 36-ата минута, разписвайки се за седми пореден мач, но това бе всичко, до което тимът на Ади Хютер успя да се добере.

Втората част премина под знака на тактическо надиграване, а появата на Пол Погба в игра за Монако в 69-ата минута не донесе очаквания импулс. Вместо това, в 72-ата минута резервата Лука Колеошо сложи точка на спора със „снаряд“ от дистанция, който се отби в гредата и влетя в мрежата за крайното 4:1.

С този успех Париж ФК се изкачи до 12-тото място с 35 точки. Монако остава на 5-ото място с 49 точки.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

