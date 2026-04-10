Четирима българи ще участват на турнир по борба в Анталия

Четирима българи ще участват на международния турнир по свободна борба „Виктори къп“ в Анталия, Турция. Схватките са от неделя до вторник. Треньор ще бъде Радослав Великов. На тепиха ще излезе най-големият му син Радослав Великов-младши, който ще мери сили в категория до 45 килограма. През миналия сезон той стана трети на Европейското първенство за момчета.

В състава са още Християн Лазаров (51 кг), втори на Балканите от 2024-а, Николай Илиев (71 кг), пети на Европейското първенство за момчета през 2024-, както и Петко Саракостов (65 кг), балкански шампион и пети в Европа за същата възраст през 2024-а.

Жребият ще бъде теглен в събота, срещите стартират в неделя. Елиминациите и финалите са в един ден, съобщават от БФ Борба.

Срещите на Великов, Лазаров и Илиев са в неделя, на Саракостов - в понеделник.