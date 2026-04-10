Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Ехамер и Ходжкинсън са атлетите на месец март 2026

  10 апр 2026 | 19:55
  • 310
  • 0
Швейцарецът Симон Ехамер и британката Кийли Ходжкинсън бяха избрани за Атлет и Атлетка на месец март 2026 година в Европа. Гласуването се проведе на уебсайта на Европейската атлетика, като за отличието бяха номинирани по петима мъже и жени въз основа на техните постижения през месеца.

За Ходжкинсън това е втора поредна награда за атлетка на месеца, докато Ехамер наследява Емануил Каралис, който през февруари преодоля 6.17 метра в овчарския скок.

Ехамер счупи световния рекорд на Ийтън в Торун

Симон Ехамер влезе в историята на седмобоя по време на Световното първенство по лека атлетика в зала през 2026 г. в Торун, подобрявайки световния рекорд на Аштън Ийтън от 6645 точки с нов резултат от 6670 точки.

25-годишният атлет беше напът да подобри европейския рекорд на Сандер Скотхайм от 6558 точки след отличен първи ден, но още по-силно представяне през втория ден изстреля швейцарската звезда до световния връх.

Ехамер започна втория ден с личен рекорд и най-добро постижение в седмобой на 60 метра с препятствия – 7.52 секунди. След това той преодоля 5.30 метра в овчарския скок от третия си опит, което е най-доброто му постижение в комбинирана дисциплина, и така рекордът вече изглеждаше напълно достижим.

Швейцарецът завърши своя майсторски клас в многобоя с личен рекорд на 1000 метра от 2:41.04, с което събра общо 6670 точки и подобри дългогодишния световен рекорд на Ийтън с 25 точки.

За подобряването на световния рекорд: “В момента просто нямам думи, защото мечтата ми се сбъдна. Много исках да подобря европейския си рекорд тук, но ми беше трудно да си представя, че и световният рекорд е възможен.“

За това да наследи Аштън Ийтън: “Дори не мога да преброя колко пъти съм гледал Аштън Ийтън да се състезава в десетобой и седмобой. Научих много от него, а сега подобрих световния му рекорд. Между другото, вече говорих с него по телефона. Беше удоволствие. Невероятно е.“

Най-сетне световна титла за Ходжкинсън!

Лесно е да се забрави, че Кийли Ходжкинсън не беше печелила световна титла преди Световното първенство в зала през 2026 г. Британката обаче попълни колекцията си от големи титли на 800 метра, и то по впечатляващ начин.

В първото си бягане на 800 метра след подобряването на световния рекорд в зала с 1:54.87 в Лиевен, Ходжкинсън постигна победа от старта до финала с рекорд на шампионата от 1:55.30 – второто най-бързо време в историята на закрито след собствения ѝ световен рекорд. Въпреки това, Ходжкинсън привлече може би дори повече внимание с впечатляващия си последен пост от 50.10 секунди във финала на щафетата 4x400 метра по-малко от час по-късно.

Победата на Ходжкинсън във финала на 800 метра завърши златни 30 минути за британския отбор. Нейната тренировъчна партньорка и също номинирана Джорджия Хънтър Бел осигури първата част от дубъла в средните бягания с победа на 1500 метра, преди Моли Кодъри да спечели втората си световна титла в зала в овчарския скок.

За спечелването на първата ѝ световна титла: “Това е първата ми световна титла. Участвала съм в толкова много финали, била съм фаворит толкова пъти и не бях печелила. Да го направя и да докажа на себе си, че мога, да премахна напрежението и да спечеля златото – хубаво е.“

За това, че е избрана за атлет на месеца два пъти: “Първият път беше толкова хубаво, радвам се, че го правя за втори път. Беше още един страхотен месец и оценявам признанието от всички.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

