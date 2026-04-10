Абди се цели в европейския си рекорд на маратона в Ротердам

Двукратният олимпийски медалист Башир Абди се стреми да подобри собствения си европейски рекорд на маратона в Ротердам в неделя сутрин, ако условията го позволяват. Абди постави настоящия рекорд именно в това състезание през 2021 г., когато спря хронометъра на 2:03:36 и стана първият европеец в историята, слязъл под границата от 2 часа и 4 минути. Той се завърна, за да спечели маратона в Ротердам за втори път през 2023 г., като тогава пропусна на косъм рекорда си с време 2:03:47.

След сезон 2025, белязан от контузии, Абди отново е във форма и е готов да бяга бързо. Той вече показа скорост на полумаратон тази година, поставяйки белгийски рекорд от 59:28 за победата в родния си град Гент, което е добър знак за амбициите му за рекордно постижение на пълната дистанция.

“Направих всичко необходимо в подготовката си... разбира се, нямам кристална топка за неделя, но мисля, че имах много добра подготовка и съм готов за битка“, заяви Абди, цитиран от Sporza.be. Той прекара зимата на високопланински лагер в Етиопия.

Относно перспективата за трета победа в неделя, Абди коментира: “Дали мога да се боря и за победата? Организаторите не са ме улеснили.“

Абди ще се изправи срещу силна етиопска група, която включва Бирхану Легесе (личен рекорд 2:02:48), Хайманот Алеу (2:03:31), Гуйе Адола (2:03:46) и Тесфайе Дириба (2:04:13), както и кенийците Ерик Санг (2:04:12) и Кенет Кипкемой (2:04:52).

Освен Абди елитното състезание при мъжете ще предизвика сериозен европейски интерес. В стартовия списък е и съотборникът и добър приятел на Абди Кун Нарт, който спечели европейската титла на маратон в Берлин през 2018 г. Нарт постави личния си рекорд от 2:06:56 на маратона в Ротердам през 2023 г., в състезание, спечелено именно от Абди.

Французинът Морхад Амдуни, който изпревари Абди на пистата за титлата на 10 000 метра на Европейското първенство по лека атлетика през 2018 г., е включен в последния момент в елитната група при мъжете.

Амдуни се доближи до европейския рекорд на Абди с време 2:03:47 на маратона в Севиля през 2024 г., което е второто най-бързо време в историята за европеец, въпреки че 38-годишният атлет не е показвал подобна форма оттогава.

От местна гледна точка, водещият холандски участник при мъжете е Филмон Тесфу, който подобри времето си до 2:06:42 на маратона във Валенсия миналия декември, изкачвайки се до второ място във вечната ранглиста на Холандия.

