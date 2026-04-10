Резултати от кантара за UFC 327: Прохазка и Улберг са готови за шампионски сблъсък

  • 10 апр 2026 | 18:38
  • 270
  • 0
Иржи Прохазка и Карлос Улберг са готови да внесат ред в полутежката категория.

Водещите претенденти ще се изправят един срещу друг в главното събитие на UFC 327 тази събота в Маями, като залогът е вакантният пояс в категория до 93 кг. Двубоят беше официално потвърден в петък сутринта, след като и двамата бойци успешно преминаха кантара. Прохазка закова везната на 203 либри (92 кг), а Улберг – на 204 либри (92.5 кг.)

Досегашният шампион Алекс Перейра, който държеше титлата в полутежка категория за втори път, я оваканти, за да се премести в тежката категория. Той ще се бие със Сирил Ган за временна титла в подглавната среща на UFC Белия дом на 14 юни.

Първоначално UFC 327 трябваше да включва два шампионски двубоя, но подглавната среща за титлата в категория муха между Джошуа Ван и Тацуро Таира беше отложена за UFC 328 в Нюарк, Ню Джърси, поради лека контузия на Ван. Новата подглавна среща за съботната вечер противопоставя непобедения боец в полутежка категория Азамат Мурзаканов и бившия претендент за титлата в средна категория Пауло Коста. И двамата преминаха успешно кантара, показвайки по 93 кг..

През първия час от официалното претегляне един боец не успя да влезе в категорията си – Крис „Тако“ Падиля от лека категория. Той се появи на сцената около 15 минути преди края на прозореца и теглото му беше 71.6 кг., което надвишава лимита за нешампионски двубой (включително допустимото отклонение от 300 грама). Въпреки че му беше даден втори опит, той отново показа същото тегло. В резултат на това, двубоят на Падиля срещу МарКел Медерос ще се проведе в междинна категория (catchweight), като Падиля ще бъде глобен с 20% от своя хонорар.

Заслужава да се отбележи и ветеранът в категория „перо“ Къб Суонсън, който успешно премина кантара на 66 кг. за последната битка в неговата знаменита кариера. Той ще открие основната карта в нощта на събота срещу неделя с двубой срещу Нейт Ландуер.

Пълен запис от претеглянето можете да видите тук:

