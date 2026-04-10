Алвеша: Имахме много положения, всеки мач е като финал

Наставникът на ЦСКА 1948 Александър Александров говори след успеха с 1:0 срещу Ботев (Враца) в efbet Лига. Алвеша заяви, че е доволен от видяното на терена.

"Трудна победа като резултат, но като ситуации - създадохме много. Прибран съперник, гъсто пред наказателното поле, беше въпрос до гола. Съвсем заслужено победихме и бяхме по-добрият отбор. Имахме доста центрирания и през първото полувреме, и през второто.

Знаем, че Наско е много добър с глава. Имахме и удари, трудно вкарахме гол. Важното беше да победим след Разград. Всеки мач излизаме за победа, искаме да завършим на най-високото място, на което може. Всеки мач е като финал за нас. Освен за победа, не мислим за друго", заяви Алвеша в Бистрица.