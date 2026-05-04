Славия честити на Левски и жегна Ботев: Поздравяваме най-стария ни спортен съперник!

Славия поздрави Левски за спечелената от "сините" 27-а титла на България. "Белите" уважиха най-стария си столичен съперник с послание в официалния си сайт, като определиха триумфа на клуба от "Герена" като "забележително събитие". Славистите определиха създадения през 1914 г. клуб като най-старият им спортен съперник.

"ПФК Славия поздравява ПФК Левски за спечелването на шампионската титла на България. Завръщането на върха за „сините“ след 17 години е наистина забележително събитие за вековния ни и най-стар спортен съперник. Първото място в шампионата и 27-ият шампионски трофей са заслужено признание за клуба, а триумфът с най-ценното отличие в клубния футбол в България заслужава уважение. Пожелаваме и успешно участие на Левски в европейските турнири", написаха от квартал "Овча купел".