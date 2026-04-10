Расидат Аделеке пропуска Световното за щафети в Ботсвана

Расидат Аделеке няма да бъде част от ирландските отбори на Световното за щафети по лека атлетика следващия месец в Ботсвана, тъй като остава съсредоточена върху индивидуалните си състезания в началото на летния сезон. От Атлетическата федерация на Ирландия обявиха съставите си за щафетите 4x100 м и 4x400 м при жените, както и за смесената щафета 4x400 м за събитието, което ще се проведе в столицата на Ботсвана Габороне на 2 и 3 май.

За първи път състезанието ще се проведе в Африка и ще определи 12 от 16-те квалификационни места за щафетите за Световното първенство по лека атлетика в Пекин догодина. Първите шест отбора в смесената щафета 4x400 м ще се класират и за дебютното издание на World Athletics Ultimate Championship в Будапеща този септември.

Задачата за класиране на ирландски квартет в женската или смесената щафета 4x400 м за Световното първенство догодина ще бъде по-трудна без Аделеке, която според говорител на Атлетическата федерация на Ирландия “не е заявила желание за участие“.

Шарлийн Моудсли и Софи Бекер, които заедно с Аделеке бяха част от женската щафета 4x400 м, завършила на четвърто място на Олимпийските игри в Париж, ще пътуват за Ботсвана. Към тях ще се присъединят две млади атлетки – Моли Дейли и Ерин Фрийл, които за първи път са повикани в националния отбор на Ирландия за щафети.

Европейският шампион на 400 м за юноши под 20 години Конър Кели също няма да бъде на разположение, тъй като събитието съвпада с университетските му състезания през първата му година в Университета на Тексас в Остин.

Аделеке продължава да се подготвя в Остин. 23-годишната атлетка се състезава само веднъж на закрито този сезон, когато подобри собствения си ирландски рекорд на 300 м в зала. Основната ѝ цел това лято е Европейското първенство в Бирмингам през август, въпреки че все още не е ясно кога ще открие сезона си на открито на 400 м.

След като контузия принуди Аделеке да пропусне Световното първенство в Токио миналия септември, а Томас Бар се оттегли след 2024 г., смесената щафета в състав Моудсли, Бекер, Кели и Джак Рафтъри успя да завърши едва на шесто място в своята серия. Те бяха с почти четири секунди по-бавни от ирландския рекорд, поставен през 2024 г. По-късно, в сериите на женската щафета 4x400 м, ирландският квартет завърши последен, на почти 10 секунди от националния рекорд, поставен в Париж.