Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
Расидат Аделеке пропуска Световното за щафети в Ботсвана

  • 10 апр 2026 | 17:55
Расидат Аделеке няма да бъде част от ирландските отбори на Световното за щафети по лека атлетика следващия месец в Ботсвана, тъй като остава съсредоточена върху индивидуалните си състезания в началото на летния сезон. От Атлетическата федерация на Ирландия обявиха съставите си за щафетите 4x100 м и 4x400 м при жените, както и за смесената щафета 4x400 м за събитието, което ще се проведе в столицата на Ботсвана Габороне на 2 и 3 май.

За първи път състезанието ще се проведе в Африка и ще определи 12 от 16-те квалификационни места за щафетите за Световното първенство по лека атлетика в Пекин догодина. Първите шест отбора в смесената щафета 4x400 м ще се класират и за дебютното издание на World Athletics Ultimate Championship в Будапеща този септември.

Задачата за класиране на ирландски квартет в женската или смесената щафета 4x400 м за Световното първенство догодина ще бъде по-трудна без Аделеке, която според говорител на Атлетическата федерация на Ирландия “не е заявила желание за участие“.

Шарлийн Моудсли и Софи Бекер, които заедно с Аделеке бяха част от женската щафета 4x400 м, завършила на четвърто място на Олимпийските игри в Париж, ще пътуват за Ботсвана. Към тях ще се присъединят две млади атлетки – Моли Дейли и Ерин Фрийл, които за първи път са повикани в националния отбор на Ирландия за щафети.

Европейският шампион на 400 м за юноши под 20 години Конър Кели също няма да бъде на разположение, тъй като събитието съвпада с университетските му състезания през първата му година в Университета на Тексас в Остин.

Аделеке продължава да се подготвя в Остин. 23-годишната атлетка се състезава само веднъж на закрито този сезон, когато подобри собствения си ирландски рекорд на 300 м в зала. Основната ѝ цел това лято е Европейското първенство в Бирмингам през август, въпреки че все още не е ясно кога ще открие сезона си на открито на 400 м.

След като контузия принуди Аделеке да пропусне Световното първенство в Токио миналия септември, а Томас Бар се оттегли след 2024 г., смесената щафета в състав Моудсли, Бекер, Кели и Джак Рафтъри успя да завърши едва на шесто място в своята серия. Те бяха с почти четири секунди по-бавни от ирландския рекорд, поставен през 2024 г. По-късно, в сериите на женската щафета 4x400 м, ирландският квартет завърши последен, на почти 10 секунди от националния рекорд, поставен в Париж.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Австралийски спринтьор пренаписа историята на 100 метра

Австралийски спринтьор пренаписа историята на 100 метра

  • 10 апр 2026 | 15:27
  • 6324
  • 0
Предстои голяма битка в тласкането на гюле от Диамантената лига на 23 май

Предстои голяма битка в тласкането на гюле от Диамантената лига на 23 май

  • 10 апр 2026 | 15:12
  • 668
  • 0
Джеферсън-Уудън дебютира на 100 метра в Стокхолм

Джеферсън-Уудън дебютира на 100 метра в Стокхолм

  • 10 апр 2026 | 14:28
  • 588
  • 0
Любопитни факти за Ярослава Магучих

Любопитни факти за Ярослава Магучих

  • 10 апр 2026 | 13:54
  • 7410
  • 20
Почина световният шампион в хвърлянето на диск от 1983 г. Имрих Бугар

Почина световният шампион в хвърлянето на диск от 1983 г. Имрих Бугар

  • 10 апр 2026 | 13:24
  • 6708
  • 0
Матю Дени с резултат №1 в света за сезона на диск

Матю Дени с резултат №1 в света за сезона на диск

  • 10 апр 2026 | 13:11
  • 979
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Мамаду Диало върна ЦСКА 1948 в тройката срещу 10 от Ботев (Враца)

Мамаду Диало върна ЦСКА 1948 в тройката срещу 10 от Ботев (Враца)

  • 10 апр 2026 | 17:26
  • 21171
  • 46
Славия 1:1 Септември

Славия 1:1 Септември

  • 10 апр 2026 | 19:14
  • 8306
  • 23
Нападател на ЦСКА 1948: Само ние играхме футбол, правеха се на хитри, но знаете как е, когато има стимули от други отбори

Нападател на ЦСКА 1948: Само ние играхме футбол, правеха се на хитри, но знаете как е, когато има стимули от други отбори

  • 10 апр 2026 | 17:48
  • 6061
  • 18
Спартак се изравни с Добруджа и направи жестока битката за оцеляване

Спартак се изравни с Добруджа и направи жестока битката за оцеляване

  • 10 апр 2026 | 14:53
  • 29710
  • 30
Нов роден “шедьовър”! Ето така приключи вчера футболен мач в България (снимки)

Нов роден “шедьовър”! Ето така приключи вчера футболен мач в България (снимки)

  • 10 апр 2026 | 13:59
  • 32354
  • 33
Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

  • 10 апр 2026 | 10:04
  • 47063
  • 188