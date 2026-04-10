Синер не срещна големи трудности и чака Зверев на полуфинала

Яник Синер добави още едно постижение от сериите “Мастърс” към сезона си през 2026 г., след като в петък следобед преодоля без особени затруднения Феликс Оже-Алиасим и се класира за полуфиналите в Монте Карло.

Вторият поставен спечели с 6-3, 6-4 и си осигури полуфинален сблъсък с Александър Зверев. Италианецът, който беше спечелил рекордните 37 поредни сета в турнири от категория “Мастърс” преди да загуби сет срещу Томаш Махач в четвъртия кръг в Монако, вече има 20 поредни победи на това ниво. Единствено т.нар. „Голямата тройка“ – Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович – са постигали подобна серия в историята на турнирите (от 1990 г.).

„Чувствам, че днес направих крачка напред“, каза Синер, попитан как се чувства спрямо мача си срещу Махач. „Беше много труден мач. Знаех, че трябва да подобря някои неща. Сервисът ми все още не е на нивото, което искам, но като цяло съм много доволен. Вчера бях доста уморен, но се възстанових добре. Ще видим какво ще стане утре, но съм щастлив, че отново съм на полуфинал.“

Синер направи по един пробив във всеки сет и затвори мача за 92 минути на корт Rainier III, демонстрирайки характерната си стабилност от основната линия. 24-годишният тенисист ще играе третия си полуфинал в Монте Карло и в събота ще се изправи срещу третия поставен Зверев за място на финала. Германецът по-рано победи Жоао Фонсека с 7-5, 6-7(3), 6-3.

Един момент, показателен за формата на Синер, беше смачът, с който той направи ключовия пробив за 5-3 във втория сет. Той се справи отлично с висока топка, която според технологията за проследяване е падала съвсем леко в аут.

Зверев от своя страна трябваше да устои на силен период от игра на 19-годишния Фонсека в първия им мач на ниво тур. 28-годишният германец изигра много стабилен трети сет и достигна трети пореден полуфинал на “Мастърс”, след като постигна същото и в Индиън Уелс и Маями.

„Това е първата седмица на клей за всички нас, така че няма да е лесно“, каза Зверев след победата си за 2 часа и 41 минути. „Няма да е най-красивият тенис. Спечелих и съм на полуфинал, което ме радва. Най-добрият ми сет беше третият, което показва подобрение.

Това е най-важното тази седмица – да се подобрявам и да усъвършенствам агресивната си игра, защото на клей ми е малко по-трудно, отколкото на твърди кортове. Като цяло съм доволен.“

Синер добави: „Когато играя с намерение да атакувам, нямам съмнения. Предпочитам да сгреша, опитвайки се да направя точка. Работим много върху тези удари, въпреки че отстрани изглеждат лесни – като смача. Но не са. Днес, с това време и облаците, се чувствах по-уверен при сервис. Когато е ясно небе, ми е по-трудно, но съм доволен, че спечелих.“

Въпреки критиките си към сервиса, Синер спечели 79% (26/33) от точките на първи сервис срещу шестия поставен Оже-Алиасим. Той вече има пет поредни победи срещу канадеца и води с 5-2 в преките им двубои.

Снимки: Gettyimages