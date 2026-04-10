Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Шели-Ан Фрейзър-Прайс стана глобален посланик на Laureus

  • 10 апр 2026 | 17:32
  • 177
  • 0
Една от най-великите атлетки в историята и носителка на наградата “Спортистка на годината“ на Laureus за 2023 г., Шели-Ан Фрейзър-Прайс, беше обявена за най-новата световна звезда, която се присъединява към движението Laureus в ролята на посланик.

По време на елитната си кариера, продължила две десетилетия, Фрейзър-Прайс спечели три златни олимпийски медала и десет световни титли, вдъхновявайки милиони спортни фенове по света. Нито един спринтьор в историята не е печелил повече световни титли, а последната ѝ победа на 100 метра на Световното първенство по лека атлетика през 2022 г., постигната след като стана майка през 2019 г., я превърна в най-възрастната атлетка, печелила световна титла в спринта.

Извън пистата тя е основател на фондацията Pocket Rocket, която предоставя академични стипендии, менторство и подкрепа на ямайски студенти-атлети. Нейната отдаденост да използва силата на спорта за промяна в общността си отразява мисията в сърцето на движението Laureus и е причината все повече водещи международни спортни фигури да се присъединяват към неговата дейност.

Фрейзър-Прайс ще пътува до Мадрид за Световните спортни награди Laureus за 2026 г. на 20 април, където за първи път ще влезе в ролята си на посланик на Laureus. Тя ще се завърне на червения килим на Laureus след шест номинации за наградата „Спортистка на годината“ по време на кариерата си, включително победата ѝ през 2023 г. Тази година сред номинираните за същата награда са три звезди от Световното първенство по лека атлетика през 2025 г.: Мелиса Джеферсън-Уудън, която спечели злато на 100 м, 200 м и в щафетата 4x100 м; Сидни Маклафлин-Леврон, която спечели на 400 м с второто най-бързо време в историята; и Фейт Кипиегон, носителка на четвърта световна титла на 1500 м.

“Laureus отдавна е значима част от моя път и за мен е чест да направя тази следваща стъпка като глобален посланик, особено присъединявайки се към общността на Laureus в Мадрид за Световните спортни награди. Този момент отразява продължаващия ми ангажимент към спорта и към атлетите, които идват след мен. Опитът ми ми даде дълбоко разбиране както за възможностите, така и за предизвикателствата, пред които са изправени атлетите днес, и аз съм страстно отдадена да използвам тази перспектива, за да напътствам, издигам и давам сили на следващото поколение да достигне още по-големи висоти“, заяви новата посланичка на Laureus Шели-Ан Фрейзър-Прайс.

“Шели-Ан Фрейзър-Прайс е една от най-доминиращите и издръжливи атлетки, които сме виждали в модерния спорт. В продължение на почти 20 години тя поставяше изключителни стандарти на пистата не само чрез своите постижения, но и чрез грацията и устойчивостта, които влага във всичко, което прави“, коментира Себастиан Коу, член на Световната спортна академия Laureus.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

