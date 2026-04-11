Милан ще опита да скъси изоставането си от Интер

Милан и Удинезе ще се изправят един срещу друг в мач от 32-рия кръг на италианската Серия А на 11 април 2026 г. Двубоят ще започне в 19:00 часа на стадион "Джузепе Меаца". Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Матео Маркети, който ще следи за спазването на правилата на терена.

Милан заема третата позиция в класирането на Серия А с 63 точки след изиграни 31 мача. "Росонерите" до голяма степен загубиха битката за Скудетото с Интер, но надуждата умира последна, а на теория шансовете все още съществуват. Сега обаче е изключително важно тимът да вземе трите точки в този мач и поне малко да скъси изоставането си от "нерадзурите", които в момента са лидер със 72 точки, но в неделя им предстои тежко гостуване на Комо.

Удинезе няма за какво да играе в този мач, освен за честта си. "Зебрите" са стабилно в средата на таблицата с 40 точки, като нито са заплашени от изпадане, нито пък имат шанс за участие в Европа.

Милан идва след загуба с 0:1 от Наполи на 6 април 2026 г. в мач от Серия А. Преди това "росонерите" постигнаха победа с 3:2 срещу Торино на 21 март и загубиха с 0:1 от Лацио на 15 март. Отборът записа важна победа с 1:0 срещу градския съперник Интер на 8 март и преди това надделя над Кремонезе с 2:0 на 1 март.

Удинезе, от своя страна, завърши наравно 0:0 с Комо в последния си мач на 6 април. Преди това "зебрите" постигнаха победа с 2:0 над Дженоа на 20 март, загубиха с 0:1 от Ювентус на 14 март и завършиха наравно 2:2 с Аталанта на 7 март. На 2 март отборът впечатли с убедителна победа с 3:0 срещу Фиорентина. Милан има три победи и две загуби в последните пет мача, докато Удинезе има две победи, две равенства и една загуба.

В последните пет срещи между двата отбора, Милан има значително предимство с четири победи срещу една за Удинезе. Последният им двубой се състоя на 20 септември 2025 г., когато Милан постигна убедителна победа с 3:0 като гост. Преди това, на 11 април 2025 г., "росонерите" отново доминираха с 4:0 на терена на Удинезе. На 19 октомври 2024 г. Милан спечели с минималното 1:0 на своя стадион. На 20 януари 2024 г. се изигра най-оспорваният мач между двата отбора, завършил с победа за Милан с 3:2 в Удине. Единствената победа за "зебрите" в този период дойде на 4 ноември 2023 г., когато те изненадаха с 1:0 на "Сан Сиро".

За утрешния мач наставникът на Милан, Масимилиано Алегри, съобщи добри новини, като потвърди, че почти целият му състав е на разположение. Защитникът Матео Габия е напълно възстановен и се очаква да започне като титуляр. Рафаел Леао и Кристиан Пулишич също ще могат да играят.

При Удинезе ситуацията е по-тежка, тъй като твърдо аут са защитниците Алесандро Дзаноли и Джордан Земура, а нападателят Адам Букса остава под голям въпрос заради проблем с прасеца. Все пак голямата заплаха за Милан ще бъде завръщащият се от наказание Кейнан Дейвис, който прави отличен сезон с 10 гола до момента.