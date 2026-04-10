Аспарух Аспарухов и Тур не стигнаха до полуфинал след нова загуба от Пари Волей

Световният вицешампион с България Аспарух Аспарухов и неговият френски отбор Тур не стигнаха до полуфинал във френската Marmara SpikeLigue.

Шампионът Тур допусна неочаквана втора загуба и то у дома от Пари Волей с 0:3 (23:25, 24:26, 23:25) във втората 1/4-финална среща, която се игра пред 2892 зрители в зала “Робер Гренон”.

Така Пари Волей, който завърши едва на 10-о място в редовния сезон, но спечели Купата на Франция отстрани победителя в редовния сезон и шампион за 2025 година Тур с 2-0 победи в серията.

На полуфинала Пари Волей ще срещне Стад Поатие.

Сезонът за Тур приключи, а благодарение на първото място в редовния сезон парижани ще участват в “Чалъндж къп”.

Това бе и последeн двубой на треньора Игор Юричич начело на Тур.

Аспарух Аспарухов записа 9 точки (2 блока, 35% ефективност в атака, 21% перфектно и 37% позитивно посрещане - +1).

Реализатор №1 в Marmara SpikeLigue Ник Муянович стана най-резултатен в мача с 22 точки (1 ас, 1 блок, 56% ефективност в атака - +16) за Тур, който спечели редовния сезон.

Мати Ено изигра великолепен мач и заби 19 точки (63% ефективност в атака, 30% перфектно и 45% позитивно посрещане - +11) за успеха на Пари Волей, който завърши редовния сезон едва на 10-а позиция.

Реализатор №1 на миналия сезон в българската efbet Супер Волей Василий Молотков добави още 14 точки (1 ас, 2 блока, 42% ефективност в атака - +4).

ТУР - ПАРИ ВОЛЕЙ 0:3 (23:25, 24:26, 23:25)

ТУР: Желко Чорич 3, Ник Муянович 22, АСПАРУХ АСПАРУХОВ 9, Нико Суихконен 3, Майкъл Маршмън 2, Сантос Вос Месиас 2 - Лука Рамон-либеро (Кристерс Дардзанс, Нашименто Дос Сантос 2, Айзък Хеслинга 2)

Старши треньор: ИГОР ЮРИЧИЧ

ПАРИ ВОЛЕЙ: Аксел Якобсен, Василий Молотков 14, Мати Ено 19, Вук Кулпинац 5, Дейниъл Уотър 8, Франсоа Юе 8 - Жереми Мюиел-либеро (Артур Клайнянс, Венцеслас Льоклер, Кейхан Такахаши)

Старши треньор: МАУРИСИО МОТА ПАЕШ.