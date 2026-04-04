  Аспарух Аспарухов дебютира с 14 точки за Тур при драматична загуба в плейофите

Аспарух Аспарухов дебютира с 14 точки за Тур при драматична загуба в плейофите

  4 апр 2026 | 21:53
  • 2805
  • 2
Аспарух Аспарухов дебютира с 14 точки за Тур при драматична загуба в плейофите

Световният вицешампион с България Аспарух Аспарухов дебютира с драматична загуба за новия си отбор Тур в плейофите на местната Marmara Spike Ligue. Аспарухов и новите му съотборници отстъпиха като гости на Пари Волей с 2:3 (25:23, 15:25, 23:25, 28:26, 11:15) в първия мач от 1/4-финалния плейоф помежду им, игран тази вечер пред около 1000 зрители в зала "Пиер Шарди".

Така Тур, който е действащият шампион на Франция и победител в редовния сезон, изостава с 0-1 победи в плейофната серия. Шампионите трябва да спечелят втората среща, на която са домакини. Двубоят е в четвъртък (9 април) от 21,00 часа българско време. Играе се до 2 победи от 3 мача.

Световен вицешампион с България ще довърши сезона във Франция
Световен вицешампион с България ще довърши сезона във Франция

Аспарух Аспарухов игра силно цял мач и стана втори по резултатност с 14 точки (1 ас, 41% ефективност в атака и 54% позитивно посрещане - -2).

Словенският национал Ник Муянович стана най-резултатен за Тур с 24 точки (1 блок и 49% ефективност в атака - +13), но и това не помогна за успеха.

За тима на Пари Волей игралият в българския Монтана руски диагонал Василий Молотков заби страхотните 28 точки (6 аса! и 49% ефективност в атака - +14). Матис Ено добави още 26 точки (3 блока, 1 ас, 58% ефективност в атака и 54% позитивно посрещане - +17) за победата.

Желязков: Не направихме най-добрия мач

Желязков: Не направихме най-добрия мач

  • 6 апр 2026 | 00:59
  • 1126
  • 0
Сашо Попов: Измъкнахме тежки ситуации в тайбрека, за да се завърнем

  • 6 апр 2026 | 00:28
  • 1071
  • 1
Алекс Николов с 20 точки, Лубе загуби първия полуфинал от Верона

  • 5 апр 2026 | 21:50
  • 3201
  • 2
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 40761
  • 23
Славина Колева: Ще покажем друго лице в следващите мачове

  • 5 апр 2026 | 21:18
  • 1093
  • 0
Денислав Димитров: Играта ни е на приливи и отливи

  • 5 апр 2026 | 21:11
  • 2259
  • 0
Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 59769
  • 215
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 214273
  • 873
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 1726
  • 1
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 40761
  • 23
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 2973
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 18596
  • 4