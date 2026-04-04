Аспарух Аспарухов дебютира с 14 точки за Тур при драматична загуба в плейофите

Световният вицешампион с България Аспарух Аспарухов дебютира с драматична загуба за новия си отбор Тур в плейофите на местната Marmara Spike Ligue. Аспарухов и новите му съотборници отстъпиха като гости на Пари Волей с 2:3 (25:23, 15:25, 23:25, 28:26, 11:15) в първия мач от 1/4-финалния плейоф помежду им, игран тази вечер пред около 1000 зрители в зала "Пиер Шарди".

Така Тур, който е действащият шампион на Франция и победител в редовния сезон, изостава с 0-1 победи в плейофната серия. Шампионите трябва да спечелят втората среща, на която са домакини. Двубоят е в четвъртък (9 април) от 21,00 часа българско време. Играе се до 2 победи от 3 мача.

Аспарух Аспарухов игра силно цял мач и стана втори по резултатност с 14 точки (1 ас, 41% ефективност в атака и 54% позитивно посрещане - -2).

Словенският национал Ник Муянович стана най-резултатен за Тур с 24 точки (1 блок и 49% ефективност в атака - +13), но и това не помогна за успеха.

За тима на Пари Волей игралият в българския Монтана руски диагонал Василий Молотков заби страхотните 28 точки (6 аса! и 49% ефективност в атака - +14). Матис Ено добави още 26 точки (3 блока, 1 ас, 58% ефективност в атака и 54% позитивно посрещане - +17) за победата.