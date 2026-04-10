Интересни футболни фигури на Спартак (Варна)

Доста интересни футболни личности бяха забелязани на стадион „Спартак“ по време на Североизточното дерби между Спартак и Добруджа. Характерът на срещата – битка за оцеляване – безспорно предизвика сериозен интерес. Настоящият наставник на Монтана, Атанас Атанасов, бе в компанията на бившите футболисти и треньори Неделчо Матушев и Николай Кръстев, който следеше изявите на своя син Димо Кръстев.

Сред зрителите бяха още треньорът на Септември Тервел Георги Иванов – Геша, дългогодишният наставник в школата на „соколите“ Йордан Владимиров, както и бившият футболист на Спартак Варна и настоящ треньор на младите таланти във ФК „Виктори“ Пламен Казаков. Всички те с интерес наблюдаваха изявите на двата отбора, борещи се за оцеляване в efbet Лига.

/Пламен Трендафилов/

Мамаду Диало върна ЦСКА 1948 в тройката срещу 10 от Ботев (Враца)

