Ейми Хънт, Дина Ашър-Смит и Дарил Нийта в звезден сблъсък на 200 метра в Лондон

Три от най-големите звезди на британския спринт ще се изправят една срещу друга в бягането на 200 метра по време на тазгодишното издание на Диамантената лига в Лондон на 18 юли. Това ще бъде първата им съвместна надпревара в тази дисциплина от почти година. Ейми Хънт, Дина Ашър-Смит и Дарил Нийта ще поведат британското предизвикателство в състезание, което почти сигурно ще включва и международни атлети от най-високо ниво.

Последните две победителки на 200 метра за жени в Лондон бяха олимпийската шампионка на 200 метра Габи Томас (21.82) и олимпийската златна медалистка на 100 метра Джулиън Алфред (21.71).

Хънт, която постави рекорди при девойките и беше сочена за една от най-вълнуващите млади спринтьорки на планетата, бележи огромен напредък, откакто се премести от Великобритания в Италия през 2023 г.

Нейният сребърен медал на 200 метра от Световното първенство по лека атлетика в Токио беше върхът на една впечатляваща година, в която тя подобри личните си рекорди до 11.02 секунди на 100 метра и 22.08 секунди на 200 метра.

“Лондон има специално място в сърцето ми и съм невероятно развълнувана да се завърна“, заяви 23-годишната атлетка, която заедно с Ашър-Смит, Нийта и Дезире Хенри беше част от победната щафета 4х100 метра на миналогодишната Диамантена лига в Лондон.

“От гледането на Anniversary Games като дете и състезанията на моите идоли, до подобряването на личния ми рекорд от шест години на олимпийския стадион – имам толкова много невероятни спомени. Да подобря най-доброто си постижение пред толкова шумна и подкрепяща публика миналата година беше много емоционално за мен и истинска привилегия. Лондон винаги носи страхотно настроение и шум. Толкова е магическо и нямам търпение да изляза отново и да го направя пак тази година.“

Ашър-Смит е световна шампионка на 200 метра от 2019 г. и държи британските рекорди на 100 метра (10.83) и 200 метра (21.88). Тя също така е многократна европейска шампионка на 100, 200 и 4х100 метра, както и медалистка от олимпийски и световни първенства с щафетата.

“Развълнувана съм, че отново ще се състезавам на стадиона в Лондон“, каза тя. “Винаги е чест и привилегия да се състезаваш на този специален стадион и пред родна публика. Тази година съм изключително развълнувана и очаквам с нетърпение да видя всички фенове там.“

Нийта, европейска сребърна медалистка на 200 метра от 2024 г., също е медалистка от олимпийски и световни първенства с щафетата. Тя е втората най-бърза британка за всички времена на 100 метра с 10.90 (след Ашър-Смит) и четвъртата най-бърза на 200 метра с 22.16.

Последният път, когато трите се срещнаха на 200 метра, беше на финала на шампионата на Великобритания миналата година, където Ашър-Смит изпревари Ейми Хънт (и двете с време 22.14), а Нийта завърши трета с 22.30.

Снимки: Gettyimages