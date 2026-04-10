Шеф на ЦСКА гледа ЦСКА 1948 в Бистрица

Изпълнителният директор на ЦСКА Вангел Вангелов бе забелязан на трибуните в Бистрица, за да изгледа срещата между ЦСКА 1948 и Ботев (Враца). Преди да се озове в “Борисовата градина”, шефът на “червените” заемаше същия пост и под Околчица.

Именно това е и най-вероятната причина той да заеме мястото си в сектор “А” на стадион “Витоша” - да проследи как се развива бившият му отбор. Вангелов е известен с това, че често ходи на срещи от родното първенство, въпреки че в тях не играе ЦСКА. А откакто е на “Армията”, той не е изпускал мач на своите.