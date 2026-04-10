КОНМЕБОЛ обяви подкрепа за нов мандат на Инфантино, въпреки че той още не се е кандидатирал

Управителният орган на южноамериканския футбол (КОНМЕБОЛ) даде подкрепата си на Джани Инфантино, в случай че той реши да се кандидатира за президент на Международната футболна централа (ФИФА) за четвърти мандат.

Въпреки че Инфантино все още не е потвърдил дали ще се кандидатира за периода 2027-2031 година, съветът на КОНМЕБОЛ коментира в изявление, че „единодушно изразява подкрепата си“ за лидерството на 56-годишния швейцарец още преди евентуална кандидатура.

„Джани Инфантино, благодаря Ви за постоянния ангажимент към развитието на южноамериканския футбол и за лидерството, упражнявано на световно ниво“, заяви президентът на КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес и добави: „Дълбоко ценим Вашата близост до нашия регион и Вашата визия да продължите да развивате играта по целия свят.“

КОНМЕБОЛ е първата федерация, която изразява подкрепа за преизбирането на Инфантино. Той встъпи в длъжност през 2016 година, поемайки поста от Сеп Блатер, като беше преизбран без опозиция през 2019-а и отново през 2023-та.

По време на управлението си Джани Инфантино настояваше за разширяване на турнирите на ФИФА, като тазгодишното Световно първенство в Северна Америка ще бъде първото с участието на 48 отбора, докато надпреварата при жените през 2023-та се разшири до 32 тима.

Мандатът на Инфантино предизвика и критики по въпроси като управлението и претоварването на календара.