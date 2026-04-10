  3. Топурия коментира Пимблет - Гейджи и евентуална битка с Махачев

Топурия коментира Пимблет - Гейджи и евентуална битка с Махачев

  • 10 апр 2026 | 16:15
Илия Топурия не е очаквал да се изправи срещу Джъстин Гейджи в Белия дом. След няколко месеца Ел Матадор ще премери сили в планиран за пет рунда двубой с Гейджи в гвоздея на вечерта на UFC Белия дом във Вашингтон. Битката се осъществи, след като Топурия си взе почивка по лични причини, което позволи на Гейджи да се бие с Пади Пимблет за временната титла в лека категория през януари. И докато Топурия винаги е знаел, че ще се изправи срещу победителя, той е смятал, че това ще бъде дългогодишният му враг Пимблет.

„Изненадан съм, защото мислех, че Пади ще спечели този мач срещу Джъстин“, заяви Топурия пред Fight Disciples. „Преди мача си мислех, че ще се изправя срещу Пади, защото от момента, в който обявиха събитието в Белия дом, знаех, че ще участвам. Така че си казах, ако Джъстин се бие с Пади, аз ще се бия с победителя, а мисля, че Пади ще спечели. И затова бях изненадан.“

Макар Ислам Махачев и Дейна Уайт да оспориха твърденията, Топурия повтори, че в един момент е вярвал, че е трябвало да се бие с Ислам Махачев за титлата в полусредна категория на събитието, но мачът е пропаднал малко преди официалното обявяване.

„Преди да получа потвърждение за битката с Джъстин, трябваше да се бия с Ислам“, каза Топурия. „Дейна заяви, че е напът да обяви картата за Белия дом, а аз, от обаждането, което получих от UFC, знаех, че ще се бия с Ислам. Първият мач, който ми предложиха, беше срещу Ислам. Така че си легнах, а посред нощ получих 100 обаждания от UFC, които гласяха: „Слушай, той е контузен и ще се изправиш срещу Джъстин. Така че часове преди обявяването на картата, трябваше да се бия с Ислам. Този мач беше толкова близо до осъществяване.“

Откакто беше обявена бойната карта за UFC Белия дом, Топурия и Махачев, както и техните екипи, си разменят реплики относно случилото се по време на преговорите. От своя страна, Топурия не е твърде разочарован от това, което в крайна сметка не се е случило, защото се надява, че независимо от всичко, ще получи своя шанс за трета титла преди края на годината.

„Не мога да изпитвам разочарование, защото нещата са извън моя контрол“, каза Топурия. „Не влагам емоции в неща, които не мога да контролирам. Ако мачът трябва да се случи, ще се случи. Ако не, няма. Мисля, че в някакъв момент ще се случи. Поне се надявам. И дано да е в края на годината. След този мач, кой знае? Може би най-накрая ще получим тази битка.“

Фюри преди двубоя в събота: Жал ми е за Махмудов

Даниел Родригес вече е на свобода

Наковски се качва на ринга срещу италианец

Делян Алишахи ще дебютира в американска бойна верига

Титла за България от Световното по ашихара карате

Коста преди двубоя с Мурзаканов: Мразя ги тези руснаци

Мамаду Диало върна ЦСКА 1948 в тройката срещу 10 от Ботев (Враца)

Спартак се изравни с Добруджа и направи жестока битката за оцеляване

11-те на Славия и Септември

Нов роден “шедьовър”! Ето така приключи вчера футболен мач в България (снимки)

Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

Дисциплинарната комисия официално наказа Хулио Веласкес

