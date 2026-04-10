  Маратонът в Рига с амбициозна цел: Да влезе в топ 10 на Европа

  • 10 апр 2026 | 16:14
Организаторите на маратона в Рига официално обявиха своята цел събитието да се превърне в една от десетте най-желани дестинации за бягане в Европа през следващите четири години. Тази година маратонът в Рига ще се проведе по улиците на латвийската столица на 16 и 17 май, като се очаква да събере рекорден брой участници – над 40 000 бегачи от поне 110 държави.

Ръководителят на организационния екип Айгарс Нордс подчерта, че събитието навлиза в нова фаза, като се фокусира върху качеството и преживяването на участниците – аспекти, които не всеки град може да предложи.

“Визията ни е ясна: до 40-ата годишнина на маратона през 2030 г. Рига трябва да се превърне в една от топ 10 най-желаните дестинации за бягане в Европа. Няма да изненадаме света с 50 000 души на една дистанция, а със специално изживяване“, заяви Нордс.

“Ние представяме масовия спорт в уникален латвийски културен и артистичен контекст, имаме най-амбициозния Детски ден в света и вече една от най-големите делегации от чуждестранни бегачи“, обясни Айгарс Нордс.

Благодарение на подкрепата на града, общественият транспорт ще бъде безплатен за всички участници през уикенда на маратона при представяне на техния състезателен номер.

Маратонът в Рига се провежда от 1991 г. и е най-мащабното събитие за масов спорт в балтийските държави, което ежегодно събира в латвийската столица десетки хиляди бегачи от цял свят.

