Нова интригуваща вечер в Евролигата

Днес ще се изиграят нови пет мача от предпоследния 37-и кръг в Евролигата. Тъй като редовният сезон върви към своя край, почти всеки двубой крие сериозна интрига.

В първата среща се изправят Монако и Барселона в един от най-интересните мачове за вечерта. И двата тима се борят със зъби и нокти за мястото си в топ 10 и никой няма да иска да загуби тази среща.

В 21:00 часа Дубай приема Анадолу Ефес. Тук залогат е по-голям за домакините, които са на ръба на класиразе на плей-ин турнира и им трябва задължителен успех.

След това в 21:30 започва срещата между Виртус Болоня и Баскония. И двата тима вече не се борят за нищо и играят само за честта си.

По същото време играят и Партизан и Жалгирис, като тук победата е по-нужна на гостите, които искат да запазят мястото си в топ 6 и нямат право на грешки.

За финал е оставен мачът на Лион Вильорбан срещу Цървена звезда. Коди Милър-Макинтайър и компания ще търсят задължителен успех във Франция, тъй като все още не са си подсигурили мястото в топ 10, но ако спечелят днес ще запазят отлични шансове дори за топ 6.

