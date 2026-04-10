Антъни Генов е финалист на двойки в Италия

Антъни Генов се класира за финала на двойки на турнира по тенис на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Водачите в схемата Генов и Фин Бас (Великобритания) се наложиха на полуфиналите над третите в схемата Закари Фукс (САЩ) и Джеймс Хопър (Великобритания) с 6:4, 6:1.

Срещата продължи час и 17 минути игра.

Ранен пробив още в първия гейм осигури успеха с 6:1 на българина и британеца, а във втората част Фукс и Хопър взеха първия гейм, но последва серия от шест поредни за Антъни Генов и Фин Бас, който приключиха мача при 6:1.

В спор за титлата утре Генов и Бас ще играят срещу вторите поставени Джакопо Билардо (Италия) и Кай Венелт (Германия).

Антъни Генов има осем титли на двойки от турнири на ITF, а през тази седмица заема 246-ото място в световната ранглиста при дуетите.