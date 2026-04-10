  3. Донски отпадна на полуфиналите в Мадрид

Донски отпадна на полуфиналите в Мадрид

  • 10 апр 2026 | 14:32
Донски отпадна на полуфиналите в Мадрид

Българинът Александър Донски отпадна на полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 75“ в Мадрид (Испания) с награден фонд 97 640 евро.

Вторите поставени Донски и Сидхант Бантия (Индия) загубиха от третите в схемата чехи Андрю Паулсон и Михаел Връбенски с 5:7, 1:6 в мач, продължил 56 минути.

Чешките тенисистки осъществиха ключов пробив в последния гейм на оспорвания първи сет за 7:5 в своя полза.

Във втората част Александър Донски и Синхант Бантия изостанаха с 0:5 и отстъпиха при 1:6.

С достигането до полуфиналите 27-годишният българин си осигури 30 точки за световната ранглиста на двойки, в която заема 106-то място.

Донски има една спечелена титла на двойки през тази година на турнири от сериите „Чалънджър" в Ню Делхи (Индия), както и още три втори места.

Гергана Топалова се класира убедително на 1/4-финал в Бонита Спрингс

Новата тенис парадигма: само 1/3 от парите на топ тенисистите идва от наградни фондове

Алкарас се изпоти сериозно за мястото си на 1/4-финалите в Монте Карло

Фонсека е 1/4-финалист на "Мастърс" за първи път, чака го Зверев

Константинова отпадна на 1/4-финалите на двойки в Тунис

Арина Сабаленка се отказа от участие в Щутгарт

Спартак 1:0 Добруджа, отмениха гол за варненци

Нов роден “шедьовър”! Ето така приключи вчера футболен мач в България (снимки)

Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

11-те на ЦСКА 1948 и Ботев (Враца), "червените" без своя капитан и една от звездите

Арда скочи на Гидженов, клубът поздрави Георги Иванов

Реал Мадрид ще търси задължителни три точки срещу Жирона

