Донски отпадна на полуфиналите в Мадрид

Българинът Александър Донски отпадна на полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 75“ в Мадрид (Испания) с награден фонд 97 640 евро.

Вторите поставени Донски и Сидхант Бантия (Индия) загубиха от третите в схемата чехи Андрю Паулсон и Михаел Връбенски с 5:7, 1:6 в мач, продължил 56 минути.

Чешките тенисистки осъществиха ключов пробив в последния гейм на оспорвания първи сет за 7:5 в своя полза.

Във втората част Александър Донски и Синхант Бантия изостанаха с 0:5 и отстъпиха при 1:6.

С достигането до полуфиналите 27-годишният българин си осигури 30 точки за световната ранглиста на двойки, в която заема 106-то място.

Донски има една спечелена титла на двойки през тази година на турнири от сериите „Чалънджър" в Ню Делхи (Индия), както и още три втори места.