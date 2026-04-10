  • 10 апр 2026 | 13:37
Изабелла Шиникова ще играе на полуфиналите на сингъл и на двойки в Египет

Изабелла Шиникова се класира за полуфиналите на сингъл и на двойки на турнира по тенис на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Втората в схемата българка победи на четвъртфиналите Катерина Дятлова (Украйна) с 6:3, 4:6, 6:3. Срещата продължи час и 51 минути.

Шиникова поведе с 3:1 в първия сет, а след още един пробив в края го спечели с 6:3. Българката загуби три поредни гейма от 3:2 до 3:6 във втората част.

В решителния трети сет Изабелла Шиникова поведе с 5:2 и след това на собствен сервис затвори мача при 6:3.

По-късно днес българската тенисистка ще играе и на полуфиналите в надпреварата на двойки. 34-годишната Шиникова и Даря Зелинска (Русия), водачки в схемата, ще спорят за място на финала с Валерия Артьомева и Даря Харланова (Русия).

