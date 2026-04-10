Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  • 10 апр 2026 | 13:17
  • 253
  • 0
Анастасия Калева дебютира в Световната купа

Анастасия Калева направи дебют на Световната купа по художествена гимнастика в Ташкент. Българската състезателка откри надпреварата в узбекистанската столица със съчетанията с обръч и топка и събра актив от 49.250 точки - 24.350 на обръч и 24.900 на топка.

Възпитаничката на Филипа Филипова заема временното девето място в многобоя, на обръч е 14 -а, а на топка - 10-а.

Другата българка Дара Стоянова ще стартира в поток Д, който започва в 14:25 часа българско време със съчетанията с бухалки и лента.

Във временното класиране след потоци A и B лидер в многобоя е Лиляна Левинска (Полша) с 55.050 точки, втора е олимпийската и световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия) с 54.750, а топ 3 се допълва от Рин Кийс (САЩ ) с 54.450.

Съдия за България на това състезание е Силвия Митева-Янева. До гимнастичките са техните лични треньори - Филипа Филипова и Гергана Ботева Тлайс.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Давид Иванов е финалист на кон с гривни в Хърватия

Давид Иванов е финалист на кон с гривни в Хърватия

  • 9 апр 2026 | 20:54
  • 1333
  • 0
България с два полуфинала в първия ден на Eропейското първенство по скокове на батут

България с два полуфинала в първия ден на Eропейското първенство по скокове на батут

  • 9 апр 2026 | 04:37
  • 962
  • 0
Две българки ще участват на Световната купа в Ташкент

Две българки ще участват на Световната купа в Ташкент

  • 8 апр 2026 | 12:13
  • 607
  • 0
Боряна Калейн на корицата на модно списание

Боряна Калейн на корицата на модно списание

  • 7 апр 2026 | 11:46
  • 5134
  • 5
България със седем състезатели на Световната купа по спортна гимнастика в Осиек

България със седем състезатели на Световната купа по спортна гимнастика в Осиек

  • 6 апр 2026 | 15:23
  • 603
  • 0
България ще участва с 13 състезатели на Европейското по скокове на батут

България ще участва с 13 състезатели на Европейското по скокове на батут

  • 6 апр 2026 | 15:00
  • 582
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак 1:0 Добруджа, отмениха гол за варненци

Спартак 1:0 Добруджа, отмениха гол за варненци

  • 10 апр 2026 | 13:45
  • 6478
  • 9
Нов роден “шедьовър”! Ето така приключи вчера футболен мач в България (снимки)

Нов роден “шедьовър”! Ето така приключи вчера футболен мач в България (снимки)

  • 10 апр 2026 | 13:59
  • 6985
  • 9
Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

  • 10 апр 2026 | 10:04
  • 28699
  • 126
11-те на ЦСКА 1948 и Ботев (Враца), "червените" без своя капитан и една от звездите

11-те на ЦСКА 1948 и Ботев (Враца), "червените" без своя капитан и една от звездите

  • 10 апр 2026 | 14:25
  • 957
  • 0
Арда скочи на Гидженов, клубът поздрави Георги Иванов

Арда скочи на Гидженов, клубът поздрави Георги Иванов

  • 10 апр 2026 | 10:42
  • 11520
  • 62
Реал Мадрид ще търси задължителни три точки срещу Жирона

Реал Мадрид ще търси задължителни три точки срещу Жирона

  • 10 апр 2026 | 07:34
  • 5984
  • 7