Наковски се качва на ринга срещу италианец

Симеон Наковски ще премери сили с Нико Вескер (Италия) за пояса на кикбоксовата организация WKN. 5-рундовият двубой в категория до 63,5 кг ще се проведе в Мадрид на 9 май. Срещата от галата Hit 4 е по правилника на К-1.

„Приемам този мач като мисия заради сина ми. Искам да го науча да гони докрай мечтите. Да му покажа с действия, че каквото и да става те трябва да се преследват – сподели за Спортната джунгла Симеон Наковски. – Вескер не е за подценяване. Разгледах клипчета от тренировки в инстаграм. Силов боец, който е удряч. Не разчита на бързина и техника. Трябва да внимавам, защото неговите нокаути са с тежки удари. Очаквам здрава битка.“

„Когато първият път отидох да играя, знаех, че този мач може да ми отвори врати. Много хора мислеха, че приказвам клишета, но ето как излезе тази възможност. Веднага приех – добави боецът от Плевен. – Още в началото на годината знаех, че има интерес да играя подобен мач.“

Въпреки че битката ще бъде далеч от България, Наковски ще има солидна подкрепа от негови приятели.

„Това са хората, които бяха до мен, когато нещата не се получаваха на ринга. Тяхното присъствие е допълнителна мотивация – допълни Наковски. – С този мач искам да покажа на младата генерация как няма значение къде играеш. Дали ще е в България или чужбина. Подготвяш се, тренираш и се биеш по един и същи начин. Абстрахираш се от обстановката. Ако искаш да вървиш нагоре, няма как само в България да се биеш. Това е единственият начин да израснеш.“