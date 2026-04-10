Уейн Рууни определи Рони О'Съливан за най-великия спортист

Английската футболна легенда Уейн Рууни определи Рони О'Съливан за най-великия спортист на всички времена в последния епизод на своя подкаст, като също така призова Ракетата да бъде удостоен с рицарско звание.

О’Съливан беше поставен на първо място пред Тайгър Уудс, Майк Тайсън и Серина Уилямс. Том Брейди и Майкъл Джордан са разделили петото място.

Рууни също така говори за своята страст към снукъра и разкри, че самият той играе.

„Винаги съм обичал снукъра”, обясни Рууни. “Имало е абсолютни легенди като Джими Уайт и Стивън Хендри, но след това се появява Рони О’Съливан. Начинът, по който играе – с лява и дясна ръка, поема рискове.

Заради всичко, което е направил за снукъра и титлите, които е спечелил, както и успехите му по целия свят – той трябва да бъде рицар. Може би не се вписва в стандартите.

Майк Тайсън, Тайгър Уудс – всички те имат този хищнически инстинкт. Ако погледнем футбола – и Диего Марадона също. Именно това им дава шанс да бъдат велики. Може да звучи спорно, но аз обичам снукъра и той е номер едно.

Играех като по-млад. Имам маса вкъщи. Звучи малко странно, но всъщност играя сам срещу себе си. Дори си правя снукъри! Това е хубавото на снукъра – можеш да играеш сам. Обожавам го, защото трябва да мислиш няколко хода напред. Като шах е”, обобщи Рууни.