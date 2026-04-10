  3. Уейн Рууни определи Рони О'Съливан за най-великия спортист

Уейн Рууни определи Рони О'Съливан за най-великия спортист

  • 10 апр 2026 | 12:15
Уейн Рууни определи Рони О'Съливан за най-великия спортист

Английската футболна легенда Уейн Рууни определи Рони О'Съливан за най-великия спортист на всички времена в последния епизод на своя подкаст, като също така призова Ракетата да бъде удостоен с рицарско звание.

О’Съливан беше поставен на първо място пред Тайгър Уудс, Майк Тайсън и Серина Уилямс. Том Брейди и Майкъл Джордан са разделили петото място.

Рууни също така говори за своята страст към снукъра и разкри, че самият той играе.

„Винаги съм обичал снукъра”, обясни Рууни. “Имало е абсолютни легенди като Джими Уайт и Стивън Хендри, но след това се появява Рони О’Съливан. Начинът, по който играе – с лява и дясна ръка, поема рискове.

Заради всичко, което е направил за снукъра и титлите, които е спечелил, както и успехите му по целия свят – той трябва да бъде рицар. Може би не се вписва в стандартите.

Майк Тайсън, Тайгър Уудс – всички те имат този хищнически инстинкт. Ако погледнем футбола – и Диего Марадона също. Именно това им дава шанс да бъдат велики. Може да звучи спорно, но аз обичам снукъра и той е номер едно.

Играех като по-млад. Имам маса вкъщи. Звучи малко странно, но всъщност играя сам срещу себе си. Дори си правя снукъри! Това е хубавото на снукъра – можеш да играеш сам. Обожавам го, защото трябва да мислиш няколко хода напред. Като шах е”, обобщи Рууни.

Още от Снукър

Снукър академия преобрази живота на уелсец

Снукър академия преобрази живота на уелсец

  • 9 апр 2026 | 14:19
  • 611
  • 0
Какво трябва да стане, за да бъде Джао номер 1?

Какво трябва да стане, за да бъде Джао номер 1?

  • 7 апр 2026 | 16:42
  • 1496
  • 0
Поляк стана най-младият победител в мач от Световното по снукър

Поляк стана най-младият победител в мач от Световното по снукър

  • 7 апр 2026 | 11:43
  • 4531
  • 0
Джао размаза и Тръмп за исторически хеттрик

Джао размаза и Тръмп за исторически хеттрик

  • 6 апр 2026 | 11:05
  • 3684
  • 0
Деси Божилова ще бъде рефер на финала между Джао и Тръмп

Деси Божилова ще бъде рефер на финала между Джао и Тръмп

  • 5 апр 2026 | 13:42
  • 1979
  • 0
Световният шампион срещу световния номер 1 за предпоследната титла

Световният шампион срещу световния номер 1 за предпоследната титла

  • 5 апр 2026 | 11:47
  • 4246
  • 1
Водещи Новини

Спартак 0:0 Добруджа

Спартак 0:0 Добруджа

  • 10 апр 2026 | 13:01
  • 2079
  • 1
Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

Георги Иванов: Призовавам СК да преразгледа участието на Кабаков в срещите до края на шампионата

  • 10 апр 2026 | 10:04
  • 21002
  • 86
Левски се възползва от грешката на Лудогорец! "Сините" отново с преднина от 9 точки

Левски се възползва от грешката на Лудогорец! "Сините" отново с преднина от 9 точки

  • 9 апр 2026 | 22:25
  • 153964
  • 583
Арда скочи на Гидженов, клубът поздрави Георги Иванов

Арда скочи на Гидженов, клубът поздрави Георги Иванов

  • 10 апр 2026 | 10:42
  • 7986
  • 29
Рекордните 11 000 зрители видяха супершоу и победа за Везенков

Рекордните 11 000 зрители видяха супершоу и победа за Везенков

  • 9 апр 2026 | 21:24
  • 46200
  • 35
Реал Мадрид ще търси задължителни три точки срещу Жирона

Реал Мадрид ще търси задължителни три точки срещу Жирона

  • 10 апр 2026 | 07:34
  • 4969
  • 4