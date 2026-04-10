Целият женски топ 20 ще участва на турнира в Рим

Целият Топ 20 на ранглистата на WTA ще участва в Рим следващия месец за турнира в Рим – вторият пореден турнир от категория WTA 1000 след Мадрид.

Световната №1 Арина Сабаленка ще бъде водещото име в схемата от 96 състезателки на комплекса Foro Italico. До нея ще бъдат звезди от WTA Tour като Елена Рибакина, Коко Гоф, Ига Швьонтек, Джесика Пегула, Аманда Анисимова, Елина Свитолина, Жасмин Паолини, Виктория Мбоко и Мира Андреева.

Сред останалите по-известни имена в схемата са Белинда Бенчич, Наоми Осака, Ива Йович, Мадисън Кийс, Ема Радукану, Цинвен Джън и Александра Еала.

Общо 75 състезателки влизат директно в турнира, като последните пет места са за Дария Касаткина, Пана Удварди, Камила Рахимова, Оксана Селехметева и Юлия Путинцева.

Първите пет резерви за основната схема са Ева Лис, Зейнеп Сонмез, Петра Марчинко, Солана Сиера и Виктория Голубич.

Освен това ще има 12 квалификантки в основната схема, осем „уайлд кард“ покани – които предстои да бъдат обявени – и едно специално място.

Жребият ще бъде изтеглен на 4 май в 12:00 ч. българско време.

Жасмин Паолини е защитаващата титлата шампионка в Рим. Пред погледа на италианския президент Серджо Матарела на централния корт, Паолини победи Коко Гоф с 6-4, 6-2 във финала миналата година и стана първата италианка от 40 години насам, спечелила титлата на турнира. Последно това направи Рафаела Реджи през 1985 г. Поставена под №6, Паолини загуби само един сет по пътя си към титлата, като победи и Онс Жабер, Диана Шнайдер и Йелена Остапенко.

Паолини спечели и титлата на двойки заедно с Сара Ерани, което направи седмицата може би най-запомнящата се в кариерата ѝ.

Сред другите бивши шампионки в тазгодишната схема са Ига Швьонтек (2021, 2022 и 2024), Елена Рибакина (2023), Каролина Плишкова (2019) и Елина Свитолина (2017 и 2018).

Мачовете от първия кръг при жените в Рим започват на 5 май, а турнирът ще продължи до 17 май.