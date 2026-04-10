Иржи Прохазка и Карлос Улберг с напрегната последна среща преди UFC 327

Иржи Прохазка демонстрира пълна концентрация по време на срещата лице в лице с Карлос Улберг. Въпреки че между Иржи Прохазка и Карлос Улберг няма вражда преди главния двубой на UFC 327, напрежението помежду им е осезаемо, имайки предвид огромния залог на дуела.

В четвъртък Прохазка и Улберг застанаха един срещу друг за втори път в седмицата преди битката, веднага след края на официалната пресконференция.

Прохазка получи най-бурните овации от тълпата в Маями. Това от своя страна доведе до освирквания по адрес на Улберг всеки път, когато той взимаше думата по време на събитието. Двамата бойци обаче показаха пълен професионализъм, въпреки че напрежението на сцената можеше да се реже с нож по време на "фейс-офа"

Бойците в полутежка категория ще се борят за овакантената титла, след като Алекс Перейра се отказа от пояса, за да премине в тежка категория. Там той ще търси трети шампионски пояс в UFC, изправяйки се срещу Сирил Ган на събитието UFC Белия дом през юни. Прохазка има възможност да стане шампион в полутежка категория за втори път. От своя страна, Улберг се стреми да продължи победната си серия от девет мача и да спечели първата си титла в организацията.