Реал Мадрид и Валенсия постигнаха ценни победи в баскетболната Евролига

  • 10 апр 2026 | 09:31
Испанският Реал Мадрид се наложи над защитаващия титлата си турски гранд Фенербахче със 74:69 като гост в Истанбул в среща от предпоследния, 37-и кръг от редовния сезон в баскетболната Евролига за мъже. Така след две поредни поражения Реал записа 23-ия си успех в турнира и заема трета позиция във временното класиране, докато Фенербахче допусна пета поредна загуба и продължава със същия актив 23-14, намирайки се на четвърто място.

Турският тим водеше с 58:54 след 30 минути игра, но по-силна последна четвърт за Реал донесе победата на испанския състав.

Рекордните 11 000 зрители видяха супершоу и победа за Везенков

Факундо Кампацо бе най-резултатен за победата на гостите от Мадрид с 15 точки, 4 борби и 3 асистенции, а Брандън Бостън завърши с 21 точки и 3 борби за домакините

Друг испански отбор Валенсия надигра убедително гръцкия Панатинайкос със 102:84 като домакин и държи второ място в подреждането в Евролигата с баланс 24-13, изоставайки на един успех от лидера Олимпиакос. Панатинайкос е седми към момента с 21 победи и вече 16 поражения.

Eurohoops за поздрава между Стоичков и Везенков: Двама от най-великите от България

Най-полезен за Валенсия беше Жан Монтеро с 22 точки и 7 асистенции, докато за гранда от Атина с 19 точки и 4 борби се отчете Найджъл Хейс-Дейвис.

Във Франция Париж Баскет победи израелския Макаби Тел Авив със 113:80 след 25 точки и 6 асистенции на Джъстин Робинсън. Тимът от Париж заема 16-о място с актив 15-22, а Макаби е 12-и с баланс 18-18.

Всичко най-интересно около спектакъла в София с участието на Везенков със Sportal.bg

В друг мач от 37-я кръг Байерн Мюнхен се справи при гостуването си на Армани Олимпия Милано с 94:84 в Италия, удължавайки победната си серия до четири мача. Германският отбор е 13-и в подреждането със 17 успеха и 20 загуби, докато съставът от Милано се намира една позиция по-назад в класирането със същия актив.

Тази вечер предстоят останалите двубой от кръга, а срещите от последния, 38-и ще се проведат на 16 и 17 април. Макаби Тел Авив и Апоел Тел Авив ще изиграят отложения си сблъсък от 30-ия кръг на Евролигата на 12 април.

Снимки: Gettyimages

