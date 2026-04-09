Eurohoops за поздрава между Стоичков и Везенков: Двама от най-великите от България

Легендата на българския футбол Христо Стоичков поздрави баскетболната ни звезда Александър Везенков, който помогна на тима си Олимпиакос да вземе важна победа в Евролигата с 89:85 над Апоел Тел Авив в София.

"Двама от най-великите за всички времена от България", написа сайтът Eurohoops.net в публикация във Facebook.

Интересно за отбелязване е, че и двамата са носели фланелката на Барселона, а след края на срещата Везенков сподели пред медиите, че познава Камата именно от престоя си при каталунците.