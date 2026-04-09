Ясикевичус след пета поредна загуба в Евролигата: Това е огромна крачка напред

Въпреки че Фенербахче допусна пето поредно поражение в Евролигата, треньорът на тима Шарунас Ясикевичус е убеден, че отборът е показал ясно подобрение в играта си.

Серията от неуспехи за Фенербахче в Евролигата продължава. В четвъртък вечерта турският гранд претърпя пета поредна загуба, като статистиката му в последните осем мача е едва една победа и седем поражения. Отборът от Истанбул отстъпи с 69:74 като домакин пред Реал Мадрид.

Въпреки негативната тенденция, литовската легенда Ясикевичус откри позитивни знаци в представянето на тима в сравнение с предишните срещи.

„Мисля, че усилията бяха наистина добри“, заяви Ясикевичус пред EuroLeague TV след загубата със 69:74 от Реал Мадрид. „Играхме като истински отбор. Смятам, че това беше огромна крачка напред за нас“, добави наставникът на Фенербахче.

„Смятам, че не успяхме да се справим със защитата в подкошието. Искам да кажа, че в много ситуации не си свършихме работата. Когато започвахме да я вършим, мисля, че и те намираха добри решения“, добави Шарас.

„Голям мач, важни моменти. Тези срещи се губят заради детайлите. Мисля, че вероятно загубихме битката в детайлите, но вярвам, че направихме крачка напред“, завърши той.

Към момента Фенербахче е с баланс от 23 победи и 14 загуби, като остава само един мач от редовния сезон срещу АСВЕЛ-Вильорбан.

След това поражение действащите шампиони се свлякоха до четвърто място в класирането, изпреварени тъкмо от Реал Мадрид, който спечели и първия двубой между двата отбора у дома с 84:58.

Снимки: Imago