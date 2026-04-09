Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  • 9 апр 2026 | 23:46
  • 382
  • 0
Ясикевичус след пета поредна загуба в Евролигата: Това е огромна крачка напред

Въпреки че Фенербахче допусна пето поредно поражение в Евролигата, треньорът на тима Шарунас Ясикевичус е убеден, че отборът е показал ясно подобрение в играта си.

Серията от неуспехи за Фенербахче в Евролигата продължава. В четвъртък вечерта турският гранд претърпя пета поредна загуба, като статистиката му в последните осем мача е едва една победа и седем поражения. Отборът от Истанбул отстъпи с 69:74 като домакин пред Реал Мадрид.

Въпреки негативната тенденция, литовската легенда Ясикевичус откри позитивни знаци в представянето на тима в сравнение с предишните срещи.

„Мисля, че усилията бяха наистина добри“, заяви Ясикевичус пред EuroLeague TV след загубата със 69:74 от Реал Мадрид. „Играхме като истински отбор. Смятам, че това беше огромна крачка напред за нас“, добави наставникът на Фенербахче.

„Смятам, че не успяхме да се справим със защитата в подкошието. Искам да кажа, че в много ситуации не си свършихме работата. Когато започвахме да я вършим, мисля, че и те намираха добри решения“, добави Шарас.

„Голям мач, важни моменти. Тези срещи се губят заради детайлите. Мисля, че вероятно загубихме битката в детайлите, но вярвам, че направихме крачка напред“, завърши той.

Към момента Фенербахче е с баланс от 23 победи и 14 загуби, като остава само един мач от редовния сезон срещу АСВЕЛ-Вильорбан.

След това поражение действащите шампиони се свлякоха до четвърто място в класирането, изпреварени тъкмо от Реал Мадрид, който спечели и първия двубой между двата отбора у дома с 84:58.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Рекордните 11 000 зрители видяха супершоу и победа за Везенков

Рекордните 11 000 зрители видяха супершоу и победа за Везенков

  • 9 апр 2026 | 21:24
  • 30192
  • 30
Специална награда за Везенков от министър Илиев

Специална награда за Везенков от министър Илиев

  • 9 апр 2026 | 20:21
  • 2657
  • 5
Над 11 000 зрители на зрелището Апоел - Олимпиакос

Над 11 000 зрители на зрелището Апоел - Олимпиакос

  • 9 апр 2026 | 20:03
  • 2565
  • 3
Всичко най-интересно около спектакъла в София с участието на Везенков със Sportal.bg

Всичко най-интересно около спектакъла в София с участието на Везенков със Sportal.bg

  • 9 апр 2026 | 22:30
  • 8569
  • 5
Франк Нтиликина отпадна в последния момент от сметките на Олимпиакос за мача с Апоел

Франк Нтиликина отпадна в последния момент от сметките на Олимпиакос за мача с Апоел

  • 9 апр 2026 | 17:32
  • 445
  • 0
Съотборник на Везенков е №1 на кръга в Евролигата

Съотборник на Везенков е №1 на кръга в Евролигата

  • 9 апр 2026 | 17:00
  • 364
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски се възползва от грешката на Лудогорец! "Сините" отново с преднина от 9 точки

Левски се възползва от грешката на Лудогорец! "Сините" отново с преднина от 9 точки

  • 9 апр 2026 | 22:25
  • 126169
  • 517
Грандиозна издънка на Лудогорец - шампионите непростимо безидейни

Грандиозна издънка на Лудогорец - шампионите непростимо безидейни

  • 9 апр 2026 | 19:58
  • 85800
  • 233
Удар по Левски: Веласкес няма да е на пейката за мача с ЦСКА

Удар по Левски: Веласкес няма да е на пейката за мача с ЦСКА

  • 9 апр 2026 | 23:29
  • 7726
  • 11
Рекордните 11 000 зрители видяха супершоу и победа за Везенков

Рекордните 11 000 зрители видяха супершоу и победа за Везенков

  • 9 апр 2026 | 21:24
  • 30192
  • 30
Локомотив Авиа с важна крачка към финала на efbet Супер Волей

Локомотив Авиа с важна крачка към финала на efbet Супер Волей

  • 9 апр 2026 | 20:27
  • 11647
  • 8
Първият тур от четвъртфиналите в ЛЕ вече е в историята, чакат ни вълнуващи реванши

Първият тур от четвъртфиналите в ЛЕ вече е в историята, чакат ни вълнуващи реванши

  • 9 апр 2026 | 23:55
  • 7906
  • 1