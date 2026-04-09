Спартак Плевен с брутален разгром срещу Шумен

Спартак Плевен разгроми гостуващия отбор на Шумен със 102:55 (25:16,19:12, 34:18, 24:9) в мач от 30-тия кръг на Sesame Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ). Срещата се игра в зала "Балканстрой" в Плевен, а съдии на мача бяха Серафим Петров, Ростислав Парнак и Владимир Вълчев.

Мачът започна със светкавична атака и кош за отбора на Шумен. Баскетболистите на Спартак реагираха мигновено и изравниха. Малко по-късно се стигна до ново равенство при 6:6. Домакините успяха да поведат с пет точки при 11:6 след тройка на Георги Цеков. Гостите намалиха разликата до точка – 13:12. В следващите минути играта вървеше кош за кош. Добрата защита на плевенчани в края на периода им позволи да се отдалечат от шуменци на девет точки – 25:16.

Втората четвърт започна с атака на Спартак, при която непозволено беше спрян Мартин Русев. Той беше безпогрешен при изпълнението на двата наказателни удара и разликата стана двуцифрена – 27:16. На баскетболистите на Шумен им отне минута и 45 секунди, за да отбележат първия си кош в тази част – 27:18, но следващите им две атаки бяха спрени. На няколко пъти не успяха и плевенчани. Кош на Русев и успешно негово изпълнение от линията за наказателни удари отново изведе отбора му с 10 пункта напред – 32:22. Малко по-късно първо техническо прекъсване в мача взе треньорът на гостите Росен Барчовски. Тройка на Мартин Сотиров за Спартак вдигна публиката в залата на крака. Тимът продължи да играе добре в защита и поведе с 42:24 по-малко от две минути преди почивката. Тя дойде при резултат 44:28.

След подновяването на играта топката беше за отбора на Шумен, но атаката им беше неуспешна. Спартак отговориха с тройка на Мартин Русев. Малко след него тройка реализира и Джейлан Маклауд – 50:28. Резултатът набъбна до 54:28 и едва тогава гостите отбелязаха за 54:30. Устремът на домакините продължи и се стигна до 61:30. Тогава тройка в актива си записа и Никола Върбанов от гостите. Играта се изравни и до края на частта резултатът стана 78:46.

Устремът на плевенските баскетболисти продължи и в началните минути на последната четвърт. При 83:48 Росен Барчовски отново поиска тайм аут. Близо две минути след него резултатът на светлинното табло не се промени, докато Мартин Сотиров не увеличи аванса на домакините до 86:48. Разликата набъбна до 49 точки при 102:53. Мачът завърши с победа на Спартак със 102:55.

Най-резултатен в мача беше Джейлан Маклауд с 20 точки и шест асистенции.

За домакините се отличиха и Георги Цеков с 19 точки и три асистенции и Мартин Русев с 14 точки и две асистенции. Клемен Вуга Уилям Елис от Шумен завършиха с по 17 точки.

След този мач тимът на Спартак има в актива си 15 победи и 12 загуби, а Шумен е с 3 победи и 24 загуби.

В следващия 31-и кръг на НБЛ Спартак Плевен е домакин на Академик Бултекс 99, а Шумен ще приеме Балкан Ботевград. И двете срещи са на 16 април.