Генчев: Стана тенденция да създаваме много положения, но да не ги вкарваме

Наставникът на Локомотив (София) Станислав Генчев беше щастлив след успеха с 2:1 над Берое, дошъл след обрат. Специалистът отчете, че тимът му създава много положения за гол, но вкарва малко от тях.

„Постигнахме победата заради по-добрата игра през целия мач и повечето голови положения. Футболистите проявиха характер. През второто полувреме футболистите направиха всичко възможно да обърнем мача. При на се очертава като традиция да създаваме много положение и вкарваме много малко от тях. Реално можеше да завършим наравно или да загубим този мач. Във футбола има неписано правило – когато не вкарваш, ще получиш гол. Винаги сме атакували до последния съдийски сигнал. Днес имахме шанс да изравним бързо. Не съм имал съмнение дали футболистите ще атакуват до самия край. Съмненията ми бяха дали ще успеем да си вкараме положенията. Второто полувреме сменихме схемата. Положението с Анте Аралица не е добро. Ще пропусне и следващия мач. Надяваме се, че ще се върне бързо, защото дава самочувствие на отбора и е голмайстор. Ние сме задължени да играем за победа в последния мач. Заемаме девето място на точка от осмо място“.