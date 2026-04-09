Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
  3. Генчев: Стана тенденция да създаваме много положения, но да не ги вкарваме

  • 9 апр 2026 | 17:37
  • 258
  • 1

Наставникът на Локомотив (София) Станислав Генчев беше щастлив след успеха с 2:1 над Берое, дошъл след обрат. Специалистът отчете, че тимът му създава много положения за гол, но вкарва малко от тях.

„Постигнахме победата заради по-добрата игра през целия мач и повечето голови положения. Футболистите проявиха характер. През второто полувреме футболистите направиха всичко възможно да обърнем мача. При на се очертава като традиция да създаваме много положение и вкарваме много малко от тях. Реално можеше да завършим наравно или да загубим този мач. Във футбола има неписано правило – когато не вкарваш, ще получиш гол. Винаги сме атакували до последния съдийски сигнал. Днес имахме шанс да изравним бързо. Не съм имал съмнение дали футболистите ще атакуват до самия край. Съмненията ми бяха дали ще успеем да си вкараме положенията. Второто полувреме сменихме схемата. Положението с Анте Аралица не е добро. Ще пропусне и следващия мач. Надяваме се, че ще се върне бързо, защото дава самочувствие на отбора и е голмайстор. Ние сме задължени да играем за победа в последния мач. Заемаме девето място на точка от осмо място“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Локо (Сф) с обрат над Берое, положението на "заралии" става все по-тежко

Локо (Сф) с обрат над Берое, положението на "заралии" става все по-тежко

  • 9 апр 2026 | 17:24
  • 13402
  • 52
Агитката на "соколите" насърчи играчите

Агитката на "соколите" насърчи играчите

  • 9 апр 2026 | 15:19
  • 589
  • 2
Без контузии в ЦСКА преди дербито с Левски

Без контузии в ЦСКА преди дербито с Левски

  • 9 апр 2026 | 15:13
  • 754
  • 0
Ботев (Пд) обяви колко зрители е имало на пловдивското дерби

Ботев (Пд) обяви колко зрители е имало на пловдивското дерби

  • 9 апр 2026 | 15:10
  • 1240
  • 2
Балкан удари дубъла на Славия

Балкан удари дубъла на Славия

  • 9 апр 2026 | 14:17
  • 549
  • 0
ЦСКА срещу Левски: Дерби с награда 65" 4K телевизор!

ЦСКА срещу Левски: Дерби с награда 65" 4K телевизор!

  • 9 апр 2026 | 14:12
  • 3379
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 Черно море

Лудогорец 0:0 Черно море

  • 9 апр 2026 | 17:57
  • 7189
  • 8
Локо (Сф) с обрат над Берое, положението на "заралии" става все по-тежко

Локо (Сф) с обрат над Берое, положението на "заралии" става все по-тежко

  • 9 апр 2026 | 17:24
  • 13402
  • 52
БГ отбор сред световните лидери в развитието на млади таланти - пет наши елитни клуба са в Топ 100

БГ отбор сред световните лидери в развитието на млади таланти - пет наши елитни клуба са в Топ 100

  • 9 апр 2026 | 12:54
  • 16126
  • 16
Последен шанс! След продадените 10 000 места, пуснаха допълнителни билети на ниски цени за мача на Везенков в София

Последен шанс! След продадените 10 000 места, пуснаха допълнителни билети на ниски цени за мача на Везенков в София

  • 9 апр 2026 | 08:30
  • 13558
  • 14
Левски сменя емблематичния син екип

Левски сменя емблематичния син екип

  • 9 апр 2026 | 09:40
  • 47871
  • 68
Обяснението на главния съдия за неотсъдената дузпа за Барселона

Обяснението на главния съдия за неотсъдената дузпа за Барселона

  • 9 апр 2026 | 11:27
  • 29533
  • 130