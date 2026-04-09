Арина Сабаленка се отказа от участие в Щутгарт

  • 9 апр 2026 | 17:17
Лидерката в световната ранглиста по тенис за жени Aрина Сабаленка се оттегли от участие на турнира в Щутгарт този месец поради контузия, която получи след триумфа си в Маями през март.

27-годишната Сабаленка има забележителен, но разочароващ рекорд в Щутгарт, като е стигнала до финала четири пъти за пет години, но никога не е печелила титлата. Тя загуби от Ашли Барти през 2021 година, от Игра Швьонтек през 2022-а и 2023-а. и от Елена Остапенко през 2025-а.

„За съжаление, получих контузия след Маями и въпреки че направих всичко възможно, за да се възстановя навреме, не съм готова да играя“, написа беларускинята в профила си в Инстаграм.

Сабаленка победи Коко Гоф на финала в Маями, превръщайки се едва в петата тенисистка, спечелила „Sunshine Double“ в Индиън Уелс и Маями два пъти подред.

„Винаги обичам да се връщам в Щутгарт. Атмосферата, феновете и подкрепата, която чувствам там, са толкова специални за мен. И разбира се, наистина се надявах да имам още един шанс“, добави Сабаленка, след като беше принудена да отложи началото на сезона си на клей.

Турнирът в Щутгарт започва на 13 април.

