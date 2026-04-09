Тексас приема Световната купа по прескачане на препятствия

  • 9 апр 2026 | 17:02
От 9 до 12 април "Дикис Арена" във Форт Уърт, щата Тексас ще отвори врати за 46-то издание на финалите на Световната купа по прескачане на препятствия - най престижната дисциплина в конния спорт.

Общо 760 състезатели от 70 държави си оспорваха това право през годината в 12 лиги.

35 състезатели от 18 нации от 5 континента заслужиха място да бъдат във Форт Уорт, класирайки се през 7 лиги и сублиги в целия свят.

Ще видим 14 от 40-те най-добри ездачи в световната ранглиста и трима от първата десетка.

Плеяда от участници на олимпийски игри и бивши носители на този трофей акостираха на американска земя.

Стив Герда пристигна в Тексас прицелил се в историята, тъй като трикратният носител на Световната купа се стреми да стане първият атлет, спечелил четвърта титла от този турнир след като вече е вдигал трофея през 2015, 2016 и 2019 г. Швейцарската звезда завърши сезона на Западно-европейската лига по категоричен начин с победа в решаващото състезание в Хелзинки със своя кон Яшин Сите от Албфюрен.

Това ще е 16-то му участие на финали, като досега 10 пъти е бил в първата десетка.

Още двама бивши носители на този трофей ще видим в "Дикис Арена".

Сънародникът на Герда, Мартин Фукс, който спечели титлата през 2022 г. с Чаплин също се завръща в светлината на прожекторите, този път с 11-годишния жребец Лорд .

Даниел Дойсер, който е постоянна величина през последните 15 години също се включва в зрелищната битка.

Германецът има 8 участия на финали на Световната купа, като през относително далечната 2014-а той спечели в Лион с Корне Д'Амур и сега отново иска да напомни за себе си.

Домакините ще стискат палци на втория в света Кент Фарингтън и на десетата - жената легенда в този спорт Лаура Краут.

Финалът на Световната купа няма да лежи само на опита от миналото.

Някои от финалистите за първи път ще стъпят на паркура, но представянията им през сезона будят очакване за изненади.

Сред тях е норвежецът Йохан-Себастиан Гуликсен, който на 29 години следва стъпките на баща си, петкратния финалист от Световната купа Гейр Гуликсен. Младокът завърши пети в Западно-европейската лига, с два подиума в Осло и Базел с кон Екуин Америща, с който ще бъде и във Форт Уорт.

Въпреки че миналогодишният победител Жулиен Епайар от Франция и победителят от Северно- американската лига ирландецът Конър Суейл не са в Тексас, конкуренцията обещава да бъде жестока.

БНТ 3 ще излъчва финалите в трите дни. Първият е в четвъртък, 9 април от 21:50 часа, вторият може да гледате в събота, 11 април на запис от 14:00, а големият финал е в неделя от 19:50 - отново на живо по БНТ 3.

Сестри Стоеви си осигуриха медал от Европейското по бадминтон

