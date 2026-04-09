BKFC няма лоши чувства към талисмана си, задето избра парите на Netflix

Майк Пери знае, че BKFC и Дейвид Фелдман са му помогнали да изгради успешна нова глава в кариерата си след напускането на UFC, но това не означава, че по пътя не е имало и разочарования.

Сега Пери се завръща към ММА, като му предстои огромен мач срещу Нейт Диаз на галавечерта с основен двубой Ронда Раузи срещу Джина Карано на 16 май в Лос Анджелис. Събитието ще се излъчва ексклузивно по Netflix.

След обявяването президентът на BKFC Дейвид Фелдман коментира решението на Пери да се изправи срещу Диаз. Макар да му пожела успех, Фелдман призна, че е искал следващият ход на Пери да бъде различен и свързан с организацията.

„Честно казано, ние почти нямаме нищо общо с това“, каза Фелдман. „Желая му успех, наистина. Тези момчета излизат и рискуват живота си, за да изкарват пари, и той ще спечели добре, което ме радва. Но това не беше нещо, в което участвахме, а и не се разви така, както исках, ако трябва да съм откровен.

Отношенията ни са добри. Аз исках нещо различно. Имах нещо в процес на подготовка, но те избраха това, защото имаха възможност. Имах наистина голям план за него, огромен, но той избра този път.“

Пери беше попитан за думите на Фелдман преди следващото събитие на неговата организация Dirty Boxing – DBX 6, което ще се проведе в петък вечер в Маями.

„Много съм благодарен за всичко, което съм направил в BKFC и за всичко, което BKFC направи за мен“, каза Пери пред MMA Fighting. „Това е просто още една възможност и път. Последния път, когато излязох от боевете с голи ръце, се бих с Джейк Пол в боксов мач, а сега искам да постигна успех, излизайки от този стил.

Не знам дали има значение дали ще успея, защото след това има много възможности. Като професионален боец моята цел е да печеля пари. Все още имам два мача по договора си с BKFC. Харесвам стила на bare-knuckle. Ако можем да направим нещо след 16 май отново с BKFC, или в зависимост от офертите и възможностите – къде е най-доброто място? Ако спечеля този мач и Netflix ми даде нов шанс, това означава огромна аудитория – около 100 милиона души.

Няма лоши чувства, няма напрежение… е, може пак да усетя вкуса на кръвта в устата си, но аз обичам BKFC. Харесва ми да работя с Дейвид Фелдман, имали сме страхотни моменти и се надявам това да не е краят.“

Пери постигна огромен успех в BKFC, като спечели и шестте си мача в организацията – включително срещу бивши UFC бойци като Майкъл Пейдж, Люк Рокхолд, Еди Алварес, Джереми Стивънс и Тиаго Алвеш. Въпреки че Platinum се превърна в лицето на организацията, той е изразявал недоволство от липсата на достатъчно активност.

Попитан дали може да разкрие подробности за големия мач, който Фелдман е планирал за него, Пери отново засегна част от разочарованията си през последната година.

„Това не е честно, брат, защото се говори много, нещата се променят постоянно“, каза Пери. „DBX също се промени. Миналата година трябваше да се бия през януари, февруари, март, април, май, юни, юли, август, септември – и накрая се бих чак през октомври. Трябваше да имам мач всеки месец през 2025. Всеки месец ми казваха: “Следващия месец.”

Така че, който и да дойде с оферта – аз съм насреща, но трябва време за подготовка и сигурност, че нещата няма да се променят. Това е хубавото при този мач с Нейт – ние подписахме, обявихме го и той ще се случи. Има бойци, при които мачовете се обявяват и после отпадат или се променят. Ние ще се бием. Не искам да го урочасвам, но сме почти сигурни, че този мач ще се проведе.“