Бързата операция е била ключова за пострадалия борец

  9 апр 2026 | 16:11
В събота борецът Алекси Алексиев от Берое се приземява тежко по време на схватката си на държавния личен-отборен шампионат във Враца. Резултатът – увредени шийни прешлени и опасност за живота.

В такива моменти на първа линия излизат лекарите. Хората, които години наред с пълна отдаденост се подготвят за най-важното си изпитание, което така или иначе имат пред себе си всеки ден: как да съхранят живот в опасност. Сред тях е и д-р Петър Илков, който даде специално интервю за bTV.

"Касаe се на първо място за дете с доста тежка гръбначно-мозъчна травма. При него имаше, все още има риск, комбиниран с много тежка неврологична вреда. Ранната оперативна интервенция помогна да преодолеем този риск и към настоящия момент да бъдем малко по-спокойни, поне по отношение на жизнените функции", разкрива Илков.

За специалиста от УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ситуацията не е прецедент в практиката им, но сериозността на травмата налага пълна концентрация на екипа, ръководен от проф. Николай Габровски.

Операцията е продължила 4 часа, а ключовите моменти са два:

"Първо, да освободим гръбначния мозък, тоест да му дадем възможност да се възстанови, и на втория етап да осъществим тази 360-градусова стабилизация на гръбначния стълб, така че да може да бъде раздвижен безопасно", каза Илков.

Минималният очакван срок е минимум една година. "В момента е в стабилно състояние. Отчитаме някакво подобрение в неврологичната функция по отношение на ръцете и краката, което дава лек оптимизъм. На този етап сме предпазливи в прогнозата си", добави неврохирургът.

btvsport.bg

Още от Бойни спортове

Ето какво може да провали UFC в Белия дом

Ето какво може да провали UFC в Белия дом

  • 9 апр 2026 | 14:59
  • 251
  • 0
Ще санкционират ли рефера на Уайлдър - Чисора

Ще санкционират ли рефера на Уайлдър - Чисора

  • 9 апр 2026 | 14:02
  • 2015
  • 0
Тайсън Фюри иска битка с Антъни Джошуа

Тайсън Фюри иска битка с Антъни Джошуа

  • 9 апр 2026 | 12:49
  • 2225
  • 1
29 медала за България от силен турнир по таекуондо в Скопие

29 медала за България от силен турнир по таекуондо в Скопие

  • 9 апр 2026 | 11:17
  • 300
  • 0
Илия Топурия с предупреждение към Доналд Тръмп преди събитието на UFC в Белия дом

Илия Топурия с предупреждение към Доналд Тръмп преди събитието на UFC в Белия дом

  • 8 апр 2026 | 18:17
  • 1049
  • 0
Дилиън Уайт: Искам да получа шанс да нокаутирам Уайлдър

Дилиън Уайт: Искам да получа шанс да нокаутирам Уайлдър

  • 8 апр 2026 | 18:06
  • 1209
  • 0
Водещи Новини

Локо (Сф) 0:1 Берое, домакините с няколко пропуска

Локо (Сф) 0:1 Берое, домакините с няколко пропуска

  • 9 апр 2026 | 16:21
  • 3020
  • 17
БГ отбор сред световните лидери в развитието на млади таланти - пет наши елитни клуба са в Топ 100

БГ отбор сред световните лидери в развитието на млади таланти - пет наши елитни клуба са в Топ 100

  • 9 апр 2026 | 12:54
  • 11190
  • 14
Последен шанс! След продадените 10 000 места, пуснаха допълнителни билети на ниски цени за мача на Везенков в София

Последен шанс! След продадените 10 000 места, пуснаха допълнителни билети на ниски цени за мача на Везенков в София

  • 9 апр 2026 | 08:30
  • 10969
  • 8
Левски сменя емблематичния син екип

Левски сменя емблематичния син екип

  • 9 апр 2026 | 09:40
  • 40797
  • 46
Обяснението на главния съдия за неотсъдената дузпа за Барселона

Обяснението на главния съдия за неотсъдената дузпа за Барселона

  • 9 апр 2026 | 11:27
  • 23962
  • 40
Левски ще търси добра игра и три точки срещу коварния тим на Арда

Левски ще търси добра игра и три точки срещу коварния тим на Арда

  • 9 апр 2026 | 08:00
  • 17691
  • 43