Бързата операция е била ключова за пострадалия борец

В събота борецът Алекси Алексиев от Берое се приземява тежко по време на схватката си на държавния личен-отборен шампионат във Враца. Резултатът – увредени шийни прешлени и опасност за живота.

В такива моменти на първа линия излизат лекарите. Хората, които години наред с пълна отдаденост се подготвят за най-важното си изпитание, което така или иначе имат пред себе си всеки ден: как да съхранят живот в опасност. Сред тях е и д-р Петър Илков, който даде специално интервю за bTV.

"Касаe се на първо място за дете с доста тежка гръбначно-мозъчна травма. При него имаше, все още има риск, комбиниран с много тежка неврологична вреда. Ранната оперативна интервенция помогна да преодолеем този риск и към настоящия момент да бъдем малко по-спокойни, поне по отношение на жизнените функции", разкрива Илков.

За специалиста от УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ситуацията не е прецедент в практиката им, но сериозността на травмата налага пълна концентрация на екипа, ръководен от проф. Николай Габровски.

Операцията е продължила 4 часа, а ключовите моменти са два:

"Първо, да освободим гръбначния мозък, тоест да му дадем възможност да се възстанови, и на втория етап да осъществим тази 360-градусова стабилизация на гръбначния стълб, така че да може да бъде раздвижен безопасно", каза Илков.

Минималният очакван срок е минимум една година. "В момента е в стабилно състояние. Отчитаме някакво подобрение в неврологичната функция по отношение на ръцете и краката, което дава лек оптимизъм. На този етап сме предпазливи в прогнозата си", добави неврохирургът.

