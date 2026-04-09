  ММА ветеран обръща нова страница

ММА ветеран обръща нова страница

  • 9 апр 2026 | 15:52
ММА ветеран обръща нова страница

Педро Муньос е готов да продължи напред извън UFC.

Муньос (20-10 MMA, 10-10 UFC) е сериозен състезател в категория „петел“ от 2014 година, като се е изправял както срещу нови имена, така и срещу елитни опоненти. The Young Punisher записа значими победи над бившия шампион Коди Гарбрандт, Роб Фонт, Джими Ривера и Крис Гутиерес, между други. Той също така е делил октагона с няколко бивши шампиони, включително Шон О’Мали, Доминик Круз, Жозе Алдо, Франки Едгар и Алджамейн Стърлинг.

В последно време Муньос преминава през труден период, като в момента е в серия от три поредни загуби, а последният му двубой беше през ноември 2024 г. С баланс 50% победи в UFC, 39-годишният боец споделя, че е поискал освобождаване от организацията, за да продължи кариерата си другаде.

„От 2014 година съм част от UFC, изграждайки името си, доказвайки се и показвайки на какво съм способен в този октагон,“ написа Муньос в Instagram. „След 32 двубоя мога с гордост да кажа, че никога не съм бил събмитнат или нокаутиран. Винаги съм влизал там със сърце, дисциплина и уважение към спорта. Идва момент в живота, когато не просто оставаш в зоната си на комфорт, а поемаш контрол върху това, което предстои.

В момента усещам, че е време да поема в нова посока, да изследвам различни възможности и да се фокусирам върху други важни аспекти от живота си. Помолих UFC да ме освободи и в момента съм в процес на това да стана свободен агент. Все още не се пенсионирам. Все още съм гладен. Все още съм фокусиран. Все още съм готов да правя страхотни битки и да заявявам присъствието си 👊“

