  3. Мерцедес планира тест с болид от Формула 1 за шампионката във Ф1 Академи

Мерцедес планира тест с болид от Формула 1 за шампионката във Ф1 Академи

  • 9 апр 2026 | 15:51
  • 168
  • 0

Действащата шампионка в изцяло женският шампионат Ф1 Академи Дориан Пен разкри, че отборът на Мерцедес планира да ѝ предостави възможността да тества болид от Формула 1 в близко бъдеще.

През зимата Сребърните стрели привлякоха французойката за развоен пилот и като такъв тя прекарва време в симулатора на тима в Бракли. По думите на самата Пен тя е впечатлила ръководителите на Мерцедес в представянето си в симулатора и те планират да ѝ дада възможността да направи реален тест с болид от Формула 1.

„Трябваше да видим как ще вървят нещата в симулатора, а това беше потенциалната следваща стъпка. В симулатора нещата минаха добре, всъщност много добре и затова се появи идеята да ми организират частен тест, за да получа шанса да карам истинската кола.

„Аз също натискам за това, защото искам да получа този шанс и да покажа, че имам потенциал, защото моята цел е да стигна до Формула 1. Така че ще направя всичко възможно, за да се подготвя максимално преди да седна в истинската кола“, каза Пен в официална подкаст на Формула 1 – Beyond the Grid.

Снимки: Gettyimages

Голямата дъщеря на Кими Райконен също подкара картинг

