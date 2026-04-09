Ето какво може да провали UFC в Белия дом

Дейна Уайт никога не е искал да организира събитие на открито заради всички потенциални проблеми с времето, които могат да повлияят на шоуто, но се опитва да се подготви за всякакви ситуации преди UFC галавечерта в Белия дом на 14 юни.

Събитието ще се проведе на южната поляна на Белия дом, като UFC изгражда цяла конструкция около и над октагона, за да предотврати възможно най-много влиянието на времето върху мачовете. Въпреки това Уайт разкри, че има само един сценарий, при който битките могат да бъдат забавени — и се надява не отменени — заради времето.

„Ще се бием дори при лошо време“, каза Уайт по време на участие в стрийма на Адийн Рос. „Ако, по дяволите, завали сняг – ще се бием. Ще се бием. Нищо няма да спре това шоу в онази вечер – може да вали, да има буря… Единственото нещо е мълнията. Тогава ще трябва да изчакаме. Ще изчакаме бурята и после ще проведем мача.“

Тъй като събитието е през юни, е почти невъзможно да се предвиди времето във Вашингтон.

Уайт признава, че стресът около тези потенциални рискове е основната причина досега да не обмисля сериозно провеждането на UFC събитие на открито.

Това обаче се променя заради уникалното събитие като UFC галавечерта в Белия дом, но той ще бъде напрегнат до самото начало на мачовете на 14 юни.

„Вижте, точно затова не обичам да правя неща навън“, каза Уайт. „Очевидно дъждът ще е проблем. Силният вятър също. Ако е задушно и има насекоми. Всички тези неща са фактори, с които трябва да се съобразяваш, когато правиш събитие на открито.

Но ще минем през всичко това. Ако се случи нещо от тези неща – няма значение, ще продължим. Както казах, ако, по дяволите, завали сняг – пак ще продължим. Единственото, което наистина може да ни спре, са мълниите.“

Подготовката за UFC събитието в Белия дом започва много по-рано от обичайното за подобни галавечери.

Уайт сподели, че Крейг Борсари, който отговаря за продукцията на живо в UFC, практически вече се е преместил във Вашингтон, за да започне подготовката на сцената на южната поляна на Белия дом в следващите седмици.

„Всъщност започваме подготовката в Белия дом още през май“, каза Уайт. „Започваме изграждането през май. Обикновено пристигаме [например в Маями] и започваме подготовка няколко дни преди събитието. Тук ще започнем повече от месец по-рано.“

След първоначалното обявяване на събитието, Уайт показа ранни планове как ще изглежда галавечерта – с октагона на южната поляна и конструкцията около клетката.

Той обаче разкри, че пълната визия на събитието ще бъде показана по време на излъчването на UFC 327 в събота от Маями, като се очаква и присъствието на президента Доналд Тръмп.

„Всъщност още тази събота хората ще видят за първи път как ще изглежда южната поляна“, каза Уайт. „По време на събитието този уикенд по Paramount. Имаме специален сегмент, който ще покаже как ще бъде изградено всичко.“