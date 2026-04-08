Как първата победа в WRC е променила Такамото Кацута

Такамото Кацута спечели своята дългоочаквана първа победа в Световния рали шампионат (WRC) с триумфа си в рали „Сафари“ в Кения преди три седмици.

Преди да спечели в Кения японецът неколкократно беше влизал в битки за първото място, но така и не беше успявал да се пребори за него. Сега обаче това се промени, а самият той заяви, че този успех е разтоварил огромен товар от плещите му.

„Очевидно това е един от най-добрите ми спомени от моята кариера, първата победа в Кения, но сякаш мина цяла година оттогава. В моята глава това се случи преди много, много време.



„Бях в Япония за едно PR събитие, което също беше много хубаво. Но да, сега съм напълно фокусиран върху следващото рали в Хърватия. Почти забравих какво се случи. Но със сигурност беше един от най-приятните ми спомени.



„Никога не съм мислил дали съм поставен под огромно напрежение, или не. Но сега, след Кения, аз се чувствам малко по-лек. Да кажем, че имах това напрежение, но за мен то беше нещо нормално.



„Не мисля, че то ме правеше по-бавен или нещо. Но просто се чувствам по-спокоен и ми е по-лесно да се фокусирам върху следващото рали. Мога да мисля за голямата картинка, целия уикенд и целия сезон“, каза Кацута преди предстоящото този уикенд рали „Хърватия“.

Снимки: Gettyimages