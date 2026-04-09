Представиха официалните визии на филма за Стоичков, биографът на Камата: Ще видите както триумфите, така и грешките му

Събитие, посветено на филма „Стоичков - Филмът“, се проведе днес в центъра на София. Пред представители на медиите и официални гости бяха представени първите официални визии на продукцията. На церемонията присъстваха част от екипа на предстоящия мащабен биографичен игрален филм, чиято премиера се очаква през 2027 г.

Сред тях бяха режисьорът Мартин Макариев, актьорът Александър Сано, журналистът и биограф на Стоичков Владимир Памуков, както и сценаристът Георги Ангелов.

На събитието присъства и Кристо Стоичков - избраният чрез риалити формата „Вече играеш… Стоичков“, в който участие взе и самият легендарен футболист.