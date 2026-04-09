Лидерите на Запад Оклахома и Сан Антонио с нови победи

Лидерът на Запад Оклахома Сити Тъндър се наложи над Лос Анджелис Клипърс със 128:100, затвърждавайки се като отбора с най-добър баланс в Лигата за втори пореден сезон.

Чет Холмгрен поведе шампионите с дабъл-дабъл от 30 точки и 14 борби, Айзея Джо добави 21 точки, Шей Гилджъс-Алекзандър - 20 точки и 11 асистенции, а Джейлън Уилямс - 18 точки.

Chet Holmgren 30 PTS, 14 REB, 5 AST, 2 STL, 4 BLK, 10/13 FG, 3/4 3FG, 86.2% TS vs Clippers pic.twitter.com/yXxnS2PYK9 https://t.co/503176PQ6i — Basketball Performances (@NBAPerformances) April 9, 2026

За Клипърс Кауай Ленард записа 20 точки и 8 борби, Коби Сандърс реализира 17 точки, а Брук Лопес и Джордан Милър - по 16.

Сан Антонио Спърс победи Портланд Трейл Блейзърс със 112:101 в отсъствието на звездата си Виктор Уембаняма.

Тексасци постигнаха най-добрия си баланс от 2017-а насам, когато за последно достигнаха финалите на Запад.

Де'Арън Фокс записа 25 точки и 7 асистенции, Келдън Джонсън добави 20 точки, а Картър Брайънт - 17.

Spurs improve to 18-2 in their last 20 games!

За Портланд Дени Авдия отбеляза 29 точки, Скуут Хендерсън добави 20, а Тумани Камара - 18.