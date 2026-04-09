Лидерите на Запад Оклахома и Сан Антонио с нови победи

Лидерът на Запад Оклахома Сити Тъндър се наложи над Лос Анджелис Клипърс със 128:100, затвърждавайки се като отбора с най-добър баланс в Лигата за втори пореден сезон.
Чет Холмгрен поведе шампионите с дабъл-дабъл от 30 точки и 14 борби, Айзея Джо добави 21 точки, Шей Гилджъс-Алекзандър - 20 точки и 11 асистенции, а Джейлън Уилямс - 18 точки.
За Клипърс Кауай Ленард записа 20 точки и 8 борби, Коби Сандърс реализира 17 точки, а Брук Лопес и Джордан Милър - по 16.
Сан Антонио Спърс победи Портланд Трейл Блейзърс със 112:101 в отсъствието на звездата си Виктор Уембаняма.
Тексасци постигнаха най-добрия си баланс от 2017-а насам, когато за последно достигнаха финалите на Запад.
Де'Арън Фокс записа 25 точки и 7 асистенции, Келдън Джонсън добави 20 точки, а Картър Брайънт - 17.
За Портланд Дени Авдия отбеляза 29 точки, Скуут Хендерсън добави 20, а Тумани Камара - 18.