Шампион 2006 спечели Купа БФБ за девойки до 19 години

Шампион 2006 е носител на Купа БФБ за девойки до 19 години за 2025/2026. Това стана факт, след като тимът се наложи над Локомотив София с 65:59 във финала на турнира, който се изигра в зала “ЦСКА”.

Габриела Коцева бе над всички за Шампион 2006 с 30 точки и 13 борби, като тя стана и MVP на турнира. Валерия Стойчева се разписа с 12 и 9 борби.

Нели Финли се отчете с 14 точки за Локомотив София. Виктория Зелкова остана с 11.

Шампион 2006 спечели битката под двата ринга, като овладя общо 47 срещу 34 борби за съперника. Освен това, победителките направиха и повече асистенции - 15 срещу 8 завършващи подавания за Локомотив.

Бронзовите медали бяха спечелени от Берое Стара Загора, който победи Септември 97 с 57:44, като срещата се изигра в зала “Септември”, в София. За старозагорки Михаела Христова отбеляза 23 точки, 5 борби и 5 асистенции. Ивайла Бакалова записа дабъл-дабъл - 12 и 11 борби. Никол Борисова бе най-добра за Септември 97 с 13 точки и 10 борби.

Още от Баскетбол

Плейофите в Sesame НБЛ продължават с "битки" в Плевен и Перник

Плейофите в Sesame НБЛ продължават с "битки" в Плевен и Перник

  • 1 май 2026 | 07:00
  • 2596
  • 2
Три отбора са на една победа от Финалната четворка в Евролигата

Три отбора са на една победа от Финалната четворка в Евролигата

  • 1 май 2026 | 00:03
  • 3715
  • 0
Ясно е състоянието на Брайънт преди втория мач с Реал Мадрид

Ясно е състоянието на Брайънт преди втория мач с Реал Мадрид

  • 30 апр 2026 | 23:20
  • 1198
  • 0
Везенков блести, а Олимпиакос е на крачка от финалите на Евролигата

Везенков блести, а Олимпиакос е на крачка от финалите на Евролигата

  • 30 апр 2026 | 22:42
  • 24198
  • 13
Локомотив надделя над Ботев Враца след страхотна битка в Пловдив, шампионите с летящ старт в плейофите на Sesame НБЛ

Локомотив надделя над Ботев Враца след страхотна битка в Пловдив, шампионите с летящ старт в плейофите на Sesame НБЛ

  • 30 апр 2026 | 21:04
  • 10273
  • 0
Бившата на Скоти Пипън пак се показа по бански

Бившата на Скоти Пипън пак се показа по бански

  • 30 апр 2026 | 18:58
  • 2698
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Ще има ли нов генерален спонсор? Любопитни имена излизат покрай новия собственик на Левски, те са познати на “Герена”

Ще има ли нов генерален спонсор? Любопитни имена излизат покрай новия собственик на Левски, те са познати на “Герена”

  • 1 май 2026 | 11:58
  • 7185
  • 34
Обявиха съдиите за Левски - ЦСКА 1948, ЦСКА - Лудогорец и дербито на Пловдив, топ съдиите на България отново аут

Обявиха съдиите за Левски - ЦСКА 1948, ЦСКА - Лудогорец и дербито на Пловдив, топ съдиите на България отново аут

  • 1 май 2026 | 10:05
  • 7951
  • 22
Септември (Сф) и Монтана откриват кръга в efbet Лига

Септември (Сф) и Монтана откриват кръга в efbet Лига

  • 1 май 2026 | 07:40
  • 6633
  • 5
Ще прекъсне ли Добруджа негативната си серия, или Локо (Сф) ще стартира успешно при новия треньор?

Ще прекъсне ли Добруджа негативната си серия, или Локо (Сф) ще стартира успешно при новия треньор?

  • 1 май 2026 | 07:20
  • 3776
  • 9
ЦСКА стартира офанзива за Чочев и Диниш Алмейда

ЦСКА стартира офанзива за Чочев и Диниш Алмейда

  • 1 май 2026 | 01:55
  • 34768
  • 79
Флик прие предложението на Барселона - може да остане още три години

Флик прие предложението на Барселона - може да остане още три години

  • 1 май 2026 | 09:33
  • 3594
  • 4