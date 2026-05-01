Шампион 2006 спечели Купа БФБ за девойки до 19 години

Шампион 2006 е носител на Купа БФБ за девойки до 19 години за 2025/2026. Това стана факт, след като тимът се наложи над Локомотив София с 65:59 във финала на турнира, който се изигра в зала “ЦСКА”.

Габриела Коцева бе над всички за Шампион 2006 с 30 точки и 13 борби, като тя стана и MVP на турнира. Валерия Стойчева се разписа с 12 и 9 борби.

Нели Финли се отчете с 14 точки за Локомотив София. Виктория Зелкова остана с 11.

Шампион 2006 спечели битката под двата ринга, като овладя общо 47 срещу 34 борби за съперника. Освен това, победителките направиха и повече асистенции - 15 срещу 8 завършващи подавания за Локомотив.

Бронзовите медали бяха спечелени от Берое Стара Загора, който победи Септември 97 с 57:44, като срещата се изигра в зала “Септември”, в София. За старозагорки Михаела Христова отбеляза 23 точки, 5 борби и 5 асистенции. Ивайла Бакалова записа дабъл-дабъл - 12 и 11 борби. Никол Борисова бе най-добра за Септември 97 с 13 точки и 10 борби.