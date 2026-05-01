Минесота изхвърли Йокич и компания от плейофите на НБА, Ню Йорк прегази Атланта, Фили не се даде на Бостън

  • 1 май 2026 | 10:32
Загубилият трима основни играчи тим на Минесота Тимбъруулвс се класира за втория кръг на плейофите в Западната конференция на Националната баскетболна асоциация, след като спечели шестия мач от серията с Денвър Нъгетс със 110:98.

По този начин “Горските вълци” се наложиха с 4-2 победи, въпреки че трябваше да играят от четвъртия мач без титулярните си гардове Антъни Едуардс и Донте ДиВинченцо, както и без първата си опция от пейката Айо Досунму за двубой номер 6.

Въпреки сериозната кадрова криза, тимът на Минесота отново показа отлична игра в защита, а. най-голямото предимство на домакините дойде в подкошието, където Руди Гобер, Наз Рийд и Джулиъс Рандъл свършиха основната работа. Минесота реализира 64 точки в правоъгълника срещу само 40 за Денвър, а при борбите разликата бе 50:33 в полза на “Вълците”.

Най-резултатен за Минесота бе Джейдън МакДениълс с 32 точки, като овладя и 10 борби. Още 24 точки вкара гардът Терънс Шанън, който за пръв път започна плейофен мач като титуляр заради множеството контузии. Рандъл прибави 18 точки, а персоналният пазач на Йокич Руди Гобер завърши с "дабъл-дабъл" от 10 точки и 13 борби.

За Денвър Никола Йокич завърши с 28 точки, 9 борби и 10 асистенции, Кем Джонсън прибави 27 точки, а Тим Хардауей-младши се включи с 13 точки от пейката.

Във втория кръг на плейофите Минесота ще срещне състава на Сан Антонио Спърс.

На Изток Ню Йорк Никс стана първият полуфиналист в конференция след победа с 4-2 успеха над Атланта Хоукс. В шестия мач от серията тимът от "Златната ябълка" спечели със 140:89, като още през първото полувреме играчите на Майк Браун подобриха серия рекорди.

След първата четвърт Никс водеха с 40:15, а на полувремето преднината им достигна до 47 точки. И двете постижения са рекорд в историята на плейофите за най-голяма разлика. В един момент в третата четвърт преднината на нюйоркчани достигна и до колосалните 61 точки, но в крайна сметка победата им с 51 точки разлика е шестата най-голяма в плейофите.

Оу Джи Ануноби бе най-резултатен за победителите с 29 точки, Микал Бриджис прибави 24, а всички 15 баскетболисти, които гостите използваха в мача, завършиха с по поне две точки.

За Атланта Джейлън Джонсън отбеляза 21 точки.

В следващия кръг Никс ще играят с победителя от двойката между Бостън Селтикс и Филаделфия 76ърс, където седми мач ще определи крайния победител.

Тази нощ в мач номер 6 Филаделфия спечели у дома със 106:93 и изравни на 3-3 победи, заличавайки изоставане от 1:3 успеха.

Сиксърс поеха контрол над мача във втората четвърт, която спечелиха с 38:24, а с много силна игра в защита през второто полувреме успяха да отворят двуцифрен аванс, който така и не падна до под 12 точки до края на мача.

Тайрийз Макси вкара 30 точки за Филаделфия, Пол Джордж прибави 23, а с 19 завърши Джоел Ембийд, който овладя 10 борби и направи и 8 асистенции.

За Бостън Джейлън Браун вкара 18 точки, а Джейсън Тейтъм добави 17.

Мач номер 7 от серията е в Бостън в нощта на събота срещу неделя.

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

